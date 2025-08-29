Ne Yaptın Sabrina? Man's Best Friend Albümünün İçeriği Sabrina Carpenter Hayranlarını Çat Diye İkiye Böldü!

Geçen yaz Espresso şarkısıyla yazın kraliçesi olan Sabrina Carpenter, bu yaz da yeni albümü Man's Best Friend'le gündemde. Ama bu sefer hayranları kendisine biraz kızgın. Çünkü albümün içerisindeki bütün şarkılar kadınların cinsel kimliğini ön planda tutan cinsten. Ve tabii ki albüm için çekilen fotoğrafları da.

Kaynak: Mirror