Ne Yaptın Sabrina? Man's Best Friend Albümünün İçeriği Sabrina Carpenter Hayranlarını Çat Diye İkiye Böldü!

29.08.2025 - 13:20

Geçen yaz Espresso şarkısıyla yazın kraliçesi olan Sabrina Carpenter, bu yaz da yeni albümü Man's Best Friend'le gündemde. Ama bu sefer hayranları kendisine biraz kızgın. Çünkü albümün içerisindeki bütün şarkılar kadınların cinsel kimliğini ön planda tutan cinsten. Ve tabii ki albüm için çekilen fotoğrafları da.

Sabrina Carpenter, 7. albümü olan Man's Best Friend'i yayınladı. Her yeni çıkan projesinde olduğu gibi bununla da çok konuşuldu.

Sahnedeki iddialı hareketleriyle de çok konuluşan 26 yaşındaki genç şarkıcı, bu albümünde diğer şarkılarından daha cesur sözlere yer verdi. Son dönemde hayranları tarafından sürekli cinselliği konu etmesi konusunda uyarı gelse de Carpenter durmadı ve daha abartılı bir projeyle karşımıza çıktı.

Sabrina Carpenter, Man's Best Friend için yayınladığı albüm kapağı sonrası çok sert eleştirilerle karşılaştı.

Binlerce kadın bu kapağın kadınları basitleştirdiğini ve kadınların sadece cinsellik üzerinden düşünüleceğini söyledi. Tepkiler o kadar büyüdü ki Sabrina Carpenter, krizi yönetmek için alternatif bir kapak görseli yayınlamak zorunda kaldı.

İlk albüm kapağı sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra Sabrina ve ekibi yeni bir albüm kapağı hazırladı dinleyiciler için.

Bu alternatif kapağı Sabrina sosyal medya hesabında 'Tanrı tarafından onaylandı.' şeklinde paylaşmıştı. Alternatif görsellerde şarkıcı çok daha güçlü ve özgür bir imajla sunuldu.

Sabrina Carpenter’ın Man’s Best Friend albümündeki şarkı sözleri, önceki çalışmalarına kıyasla çok daha cesur bulundu.

My Man on Willpower”da sevgilisinin cinsellikten uzak durmasını komik bir şekilde anlatırken, “Manchild”da olgunlaşmamış erkeklerle dalga geçiyor. “Tears” ve “House Tour” gibi parçalarda ise kadınların arzularını ve cinsel özgürlüğünü doğrudan dile getiriyor. Kimisi bu sözleri cesur bulduğu için alkışlarken kimi de gereksiz olduğunu söyleyerek Sabrina'yı linçledi.

Tavsiye: Ailenizin yanında dinlemeyin.

Yorum Yazın