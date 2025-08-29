Ne Yaptın Sabrina? Man's Best Friend Albümünün İçeriği Sabrina Carpenter Hayranlarını Çat Diye İkiye Böldü!
Geçen yaz Espresso şarkısıyla yazın kraliçesi olan Sabrina Carpenter, bu yaz da yeni albümü Man's Best Friend'le gündemde. Ama bu sefer hayranları kendisine biraz kızgın. Çünkü albümün içerisindeki bütün şarkılar kadınların cinsel kimliğini ön planda tutan cinsten. Ve tabii ki albüm için çekilen fotoğrafları da.
Sabrina Carpenter, 7. albümü olan Man's Best Friend'i yayınladı. Her yeni çıkan projesinde olduğu gibi bununla da çok konuşuldu.
Sabrina Carpenter, Man's Best Friend için yayınladığı albüm kapağı sonrası çok sert eleştirilerle karşılaştı.
İlk albüm kapağı sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra Sabrina ve ekibi yeni bir albüm kapağı hazırladı dinleyiciler için.
Sabrina Carpenter’ın Man’s Best Friend albümündeki şarkı sözleri, önceki çalışmalarına kıyasla çok daha cesur bulundu.
