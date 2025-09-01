onedio
Sinan Akçıl Malatya'da Gerçekleşen Konserinde Sahneye Çevik Kuvvet Polisleri Eşliğinde Çıktı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 17:28

Magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl'ın bu sefer konser girişi olay oldu. Malatya konserinde sahneye çevik kuvvet polisleriyle çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sinan Akçıl, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Bunun yanında konserleriyle de adından söz ettirmeye devam eden ünlü sanatçı, sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı en son, sevenleriyle Malatya’da buluştu.

Malatya'da konser veren Sinan Akçıl, sahneye çevik kuvvet polisleriyle çıktı:

