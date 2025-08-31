onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 31 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 00:38

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Akil

Pelin Akil

Anıl Altan'la ayrılacağını geçtiğimiz aylarda doğrulayarak hepimizi hayal kırıklığına uğratan fakat süreci de nihayet kabullendiği için 'Hele şükür' dedirten Pelin Akil'in boşanma davası geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 

Yeni eve taşınmak için çalışmalara başlayan Pelin Akil, bugün nakliyat meselesiyle ilgilendi.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Dünyaca ünlü isimlerin mutfağa girip de yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadığı videoların yükselişe geçtiği şu dönemde Şeyma Subaşı da akımdan eksik kalsa olmazdı. 

Subaşı, bu sefer kolları sıvayıp limonata yapmaya girişti. Pek de başarılı bir deneme olmadı.

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Ağustos'ta çekilmiş fotoğraflarla ayı özetleme akımına Berrak Tüzünataç da katıldı. Kendisinden beklenen performansı takipçi kitlesine sunan Tüzünataç'ın ağustos ayı da oldukça renkli geçti.

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Laşuşu adını koyduğu oyuncağını yanından ayırmayan Şevval Şahin, şu sıralar rotası İstanbul'ken İstanbul'daki büyüleyici evinde Laşuşu'suyla poz verdi.

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Zor dönemlerden minik bir savaşçı gibi zaferle çıkan minik kızı Mavi'nin ilkokula başlamasına hazırlanan Gamze Erçel, bir hafta kala tüm hazırlıkları bir heves tamamladı.

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Aşağı yukarı her Türk kadınının girdiği loop'a Yasemin Tatlıses de girdi. Şu sıralar kendini yemek yapmaya verdiğini her fırsatta dile getiren Yasemin Tatlıses'in Instagram feed'indeki yemek tarifleri 'Geçmiş olsun' dedirtti.

Müge Boz

Müge Boz

İkinci bebeği Rika'yla yeni bir pozunu paylaşan Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in kopyasını doğurduğunu bir kez daha kanıtladı. Dünya şekeri oğluyla iyi pazarlar diledi.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Yoğun sezon temposuna dönmeye hazırlanan Çağla Şıkel, tatili yarıda kesmek, oğullarını da arkasında bırakmak zorunda kaldı. 

Oğullarına aşırı düşkünlüğüyle sık sık dikkat çeken Şikel'in oğullarına veda mesajı dikkat çekti.

Danla Bilic

Danla Bilic

C2 seviye ev bağımlılığı dönemini yaşadığını dile getiren Danla Bilic, arkadaşının ısrarla 'İzle' dediği belgesel dizinin başına geçti. Netflix'te yayına yeni giren 'Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı'nı önerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Vefalı Zeynep Bastık, biricik arkadaşı Mabel Matiz'in doğum gününü kutlayan ilk isim oldu! Mutlu yıllar, bol şarkılı yeni bir sene diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın