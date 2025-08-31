Volkan Demirel'in "Melekleriyle" Verdiği Pozda Üç Numaralı Bebek Kızının Attığı Ciddi Bakışlar Dikkat Çekti!
Efsane futbolcu Volkan Demirel, ortanca kızı Yeda'nın 8. yaş doğum gününü 'meleklerim' notunu düştüğü dünya tatlısı bir aile pozuyla kutladı!
Volkan Demirel'in doğduğu günden bu yana ciddi bakışlarıyla kendisine benzetilen üç numaralı bebeği Yasmin'in yine bakışları gündem oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2010 yılından beri, tam 15 yıldır Zeynep Sever Demirel'le "Evlilik nedir? Nasıl yürütülür?" dersi veren Volkan Demirel, hem kocalık hem de babalığıyla hayran bırakanlardan!
Voldan Demirel, geçtiğimiz saatlerde ortanca kızı Yeda'nın 8. yaş gününü "meleklerim" notunu düştüğü bir aile fotoğrafıyla paylaştı.
