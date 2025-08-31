onedio
Volkan Demirel'in "Melekleriyle" Verdiği Pozda Üç Numaralı Bebek Kızının Attığı Ciddi Bakışlar Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
31.08.2025 - 23:29

Efsane futbolcu Volkan Demirel, ortanca kızı Yeda'nın 8. yaş doğum gününü 'meleklerim' notunu düştüğü dünya tatlısı bir aile pozuyla kutladı!

Volkan Demirel'in doğduğu günden bu yana ciddi bakışlarıyla kendisine benzetilen üç numaralı bebeği Yasmin'in yine bakışları gündem oldu! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2010 yılından beri, tam 15 yıldır Zeynep Sever Demirel'le "Evlilik nedir? Nasıl yürütülür?" dersi veren Volkan Demirel, hem kocalık hem de babalığıyla hayran bırakanlardan!

Efsane futbolcu Volkan Demirel, yıllardır sahalardaki sert duruşununtam aksine  özel hayatında karısına çok aşık pamuk gibi bir adam ve kızlarına ayrı düşkün örnek bir baba modeli sergiliyor! 

2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci seçilen eşi Zeynep Sever Demirel ise tüm samimiyeti ve duru güzelliğiyle senelerdir kalbimizi fethediyor. 

Mutlaka denk gelmişsinizdir, 8 yıl aranın ardından bu yıl şubat ayında üçüncü çocukları Yasmin doğmuştu. 2014 yılında doğan Yade ve 2017 doğumlu Yeda'ya olduğu kadar Volkan ve Zeynep Demirel'e de şok olan üçüncü bebek aileye kocaman bir neşe getirmişti! 

Özellikle de babasından birebir aldığı ciddi bakışları yüzleri güldürmüş, 'Volkan gibi sert' yorumları beraberinde gelmişti.

Voldan Demirel, geçtiğimiz saatlerde ortanca kızı Yeda'nın 8. yaş gününü "meleklerim" notunu düştüğü bir aile fotoğrafıyla paylaştı.

Dolu dolu 6 aylık olan Yasmin'in yine ve yeniden sert bakışları dikkat çekti! Gün geçtikçe iyice babasına benzeyen Yasmin bir yana, 5 kişilik ailenin dünya tatlısı halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Çok güzelsiniz! Size nazar değmesin 🧿❤️

