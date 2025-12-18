Sen Ne Kadar Uzun İlişki İnsanısın?

Sen özgürlüğü, kişisel alanını ve kendi düzenini çok seviyorsun. Bir ilişkiye girince hemen yıllar süren birliktelik hissi aramıyorsun; daha çok akışta kalmayı, hisler geliştikçe ilerlemeyi tercih ediyorsun. Rutinden çabuk sıkabiliyor, biri senden çok şey beklerse uzaklaşabiliyorsun. Sen hafif ve keyifli ilişkilerde daha iyi hissediyorsun. Zorlayıcı değil, nefes aldıran biri karşına çıktığında uzun ilişki ihtimalin yine var, ama baskı gördüğünde kapıları hemen kapatabiliyorsun. Senin için gerçek bağlantı, uzunluktan önce özgürlük!