Sen Ne Kadar Uzun İlişki İnsanısın?

İrem Coşkun
18.12.2025 - 23:01

Uzun ilişki herkese göre değil… Kimi bağlanmayı sever, kimi özgürlüğe düşkündür, kimi de “Hem bağlanırım hem kaçarım!” modundadır. Peki senin ilişkilerdeki dinamiğin hangisi? Hazırsan teste başla ve senin uzun ilişki potansiyelini ölçelim. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Bir ilişkiye başlarken ne düşünür, ne hissedersin?

3. İlişkideyken partnerinle geleceğe dair plan yapmak sana ne hissettiriyor?

4. Peki, partnerin hangisini yapsa eriyip bitersin? 🥰

5. Senin sevgini gösterme şeklin nasıl?

6. Kendini ilişkilerde hangi dizi karakterine benzetiyorsun?

7. Birine bağlanma hızın nasıl?

8. Söyle bakalım, en uzun ilişkin ne kadar sürdü?

Tam bir uzun ilişki insansın!

Sen bağlanınca gerçekten gönülden bağlanan, ilişkiye emek veren, düzeni seven, sadakati temel alan birisin. Partnerinle uzun vadeli bir düzen kurmak, birlikte büyümek, plan yapmak senin temel ilişki anlayışın. Ayrılık kolay değildir; mücadele eder, toparlar, konuşur, çözmeye çalışırsın. Uzun ilişki sana yük değil, güvenli liman gibi gelir. Doğru partnerle karşılaştığında ilişkin sadece uzun değil, aynı zamanda sağlam, olgun ve çok derin olur.

Doğru kişi gelirse uzun ilişki insanısın!

Sen aslında uzun ilişkiyi kaldıran bir yapıya sahipsin fakat herkese o tarafını açmıyorsun. Bağ kurarsın ama temkinli olur, kontrolü de elinde tutmak istersin. Partnerin seni boğmadığı sürece sadık, istikrarlı ve uyumlu bir ilişki inşa edebilirsin. Hem alanına saygı duyulmasını istersin, hem de sevdiğin kişiyle sağlam bir düzen kurmayı seversin. Kısacası, doğru insan gelirse uzun süre birlikte olma ihtimalin yüksek! Yanlış kişi gelirse? O zaman çabuk koparsın, çünkü senin için huzur çok önemli.

Uzun ilişki sana göre değil gibi…

Sen özgürlüğü, kişisel alanını ve kendi düzenini çok seviyorsun. Bir ilişkiye girince hemen yıllar süren birliktelik hissi aramıyorsun; daha çok akışta kalmayı, hisler geliştikçe ilerlemeyi tercih ediyorsun. Rutinden çabuk sıkabiliyor, biri senden çok şey beklerse uzaklaşabiliyorsun. Sen hafif ve keyifli ilişkilerde daha iyi hissediyorsun. Zorlayıcı değil, nefes aldıran biri karşına çıktığında uzun ilişki ihtimalin yine var, ama baskı gördüğünde kapıları hemen kapatabiliyorsun. Senin için gerçek bağlantı, uzunluktan önce özgürlük!

