Sen Ne Kadar Uzun İlişki İnsanısın?
Uzun ilişki herkese göre değil… Kimi bağlanmayı sever, kimi özgürlüğe düşkündür, kimi de “Hem bağlanırım hem kaçarım!” modundadır. Peki senin ilişkilerdeki dinamiğin hangisi? Hazırsan teste başla ve senin uzun ilişki potansiyelini ölçelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
2. Bir ilişkiye başlarken ne düşünür, ne hissedersin?
3. İlişkideyken partnerinle geleceğe dair plan yapmak sana ne hissettiriyor?
4. Peki, partnerin hangisini yapsa eriyip bitersin? 🥰
5. Senin sevgini gösterme şeklin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini ilişkilerde hangi dizi karakterine benzetiyorsun?
7. Birine bağlanma hızın nasıl?
8. Söyle bakalım, en uzun ilişkin ne kadar sürdü?
Tam bir uzun ilişki insansın!
Doğru kişi gelirse uzun ilişki insanısın!
Uzun ilişki sana göre değil gibi…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın