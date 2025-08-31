Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşk İçin "Aptaldım" Demişti: Türkle Evlenen Otilia, Düğünü İki Sene Sonra Anca Yaptı!

Hatta o kadar ki senelerdir işinden çok tepki çeken ve gündeme oturan açıklamaları, yorumlarıyla konuşuyoruz kendisi. Magazinde eski olanlar bilir; takvim 2017 senesini gösterdiğinde de Sinan Akçıl'ı 'büyük' aşklarından biriyle konuşuyorduk yine... Rumen şarkıcı Otilia'yla yaşadığı tuhaf detaylarla bezeli aşktan bahsediyoruz elbette!

O dönemde ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran çift, kısa sürede gündemin zirvesine oturmuştu. Aşklarını sembolize etmek için de “M.D.O.S” dövmesi yaptırmıştı. Fakat aşk uzun sürmemişti. 2018 yılında Sinan Akçıl, Otilia'ya gerekli zamanı ayıramadığını söyleyerek ayrıldıklarını duyurmuştu. Otilia da hayatımıza bu şekilde girmiş, adının Türkiye'de duyulmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yıllar sonra yeniden gündeme oturacak bir hareket yapmış, Sinan Akçıl'la yaşadığı aşkı hatırlatan bir kullanıcısına, 'Gençtim ve aptaldım' diyerek cevap vermişti.