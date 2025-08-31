Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşk İçin "Aptaldım" Demişti: Türkle Evlenen Otilia, Düğünü İki Sene Sonra Anca Yaptı!
2017 senesinde dünyaca ünlü Rumen şarkıcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Sinan Akçıl, Otilia'yı yakından tanımamıza vesile olmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl'la yaşadığı aşk için yaptığı 'aptaldım' yorumuyla yeniden gündeme oturan Otilia, geçtiğimiz gece iki sene önce nikahlandığı Türk iş insanıyla düğününü nihayet yaptı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinan Akçıl ülkemizde skandal açıklamaları, enteresan hamlelerle dolu aşklarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden biri biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki sene önce, 2023 yılında aşkı dönüp dolaşıp yine bir Türkte bularak iş insanı Bekir Ali Karakaş'la evlenmişti.
İşte Otilia'nın Yalova'daki düğününden kameralara yansıyan o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın