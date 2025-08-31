onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşk İçin "Aptaldım" Demişti: Türkle Evlenen Otilia, Düğünü İki Sene Sonra Anca Yaptı!

Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşk İçin "Aptaldım" Demişti: Türkle Evlenen Otilia, Düğünü İki Sene Sonra Anca Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2025 - 20:04

2017 senesinde dünyaca ünlü Rumen şarkıcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Sinan Akçıl, Otilia'yı yakından tanımamıza vesile olmuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl'la yaşadığı aşk için yaptığı 'aptaldım' yorumuyla yeniden gündeme oturan Otilia, geçtiğimiz gece iki sene önce nikahlandığı Türk iş insanıyla düğününü nihayet yaptı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinan Akçıl ülkemizde skandal açıklamaları, enteresan hamlelerle dolu aşklarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden biri biliyorsunuz.

Sinan Akçıl ülkemizde skandal açıklamaları, enteresan hamlelerle dolu aşklarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden biri biliyorsunuz.

Hatta o kadar ki senelerdir işinden çok tepki çeken ve gündeme oturan açıklamaları, yorumlarıyla konuşuyoruz kendisi. Magazinde eski olanlar bilir; takvim 2017 senesini gösterdiğinde de Sinan Akçıl'ı 'büyük' aşklarından biriyle konuşuyorduk yine... Rumen şarkıcı Otilia'yla yaşadığı tuhaf detaylarla bezeli aşktan bahsediyoruz elbette!

O dönemde ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyuran çift, kısa sürede gündemin zirvesine oturmuştu. Aşklarını sembolize etmek için de  “M.D.O.S” dövmesi yaptırmıştı. Fakat aşk uzun sürmemişti. 2018 yılında Sinan Akçıl, Otilia'ya gerekli zamanı ayıramadığını söyleyerek ayrıldıklarını duyurmuştu. Otilia da hayatımıza bu şekilde girmiş, adının Türkiye'de duyulmasını sağlamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde ise yıllar sonra yeniden gündeme oturacak bir hareket yapmış, Sinan Akçıl'la yaşadığı aşkı hatırlatan bir kullanıcısına, 'Gençtim ve aptaldım' diyerek cevap vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İki sene önce, 2023 yılında aşkı dönüp dolaşıp yine bir Türkte bularak iş insanı Bekir Ali Karakaş'la evlenmişti.

İki sene önce, 2023 yılında aşkı dönüp dolaşıp yine bir Türkte bularak iş insanı Bekir Ali Karakaş'la evlenmişti.

Sonradan sırra kadem basan ve düğüne dair hiçbir pozunu göremediğimiz çiftin, geçtiğimiz saatlerde düğünü 2 yıl gecikmeli olarak nihayet yaptığı öğrenildi. 

Mayokinili, oldukça seksi halleriyle tanıdığımız Otilia'nın kapalı gelinliği de, dönüp dolaşıp kalbini yine bir Türke kaptırışı da, tam anlamıyla bir Türk düğünüyle evlenmesi de büyük dikkat çekti!

İşte Otilia'nın Yalova'daki düğününden kameralara yansıyan o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın