"Şirketi Yaptırdı": Taciz İfşaları Çıkan Anıl Emre Daldal, Eski Aşkı Manifest Mina ve Tolga Akış'a Dava Açtı!

Eski sevgilisi Mina Solak ve Manifest grubunun mimarı, Hypers'ın kurucusu Tolga Akış'a dava açtı.

Daldal'ın avukatı, hakaret, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme gibi suçlamalarla Melisa Çevik, Mina Solak ve Tolga Akış hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fakat asıl dikkat çekici kısım, Anıl Emre Daldal'ın davanın gerekçesini ve olayların kendi tarafını anlattığı hikayeler oldu. Peş peşe paylaşımlarla bulunan Anıl Emre Daldal, 'Bunu beni anlamanız için değil, neden bunu yaptıklarını anlamadığım için üzülerek yazıyorum' dedi ve çarpıcı iddialarda bulundu.

Mina Solak'ın olaylar başladığından beri 'sanılanın aksine' onunla beraber yazılanları eleştirdiğini ve çıkan ifşalara inanmadığını belirtti. İlk etapta şirketinden de 'Olayları gördük canınızı sıkmayın, yanlış lanse edildiğinin farkındayız' açıklamasıyla destek olduklarını vurguladı. Dün öğlen 2 saatlerinde Manifest kızlarının şirketiyle yaptığı görüşme sonrası 'Bunları görüp stres olmayın' mesajının verildiğini ve Mina Solak'ın da bunu kendisine söylediğini belirten Daldal, her şeyin gece 2 de gelen bir telefon görüşmesiyle değiştiğini iddia etti.

Mina Solak'ın aynı gün içerisinde kararını ve duruşunu değiştirerek ayrılmak istediğini söylediğini belirten Anıl Emre Daldal, hemen ardından 'hikaye açıklama yapmamı istiyorlar' talebini ilettiği iddia etti.

Mina'nın kendisine 'Beni zorluyorlar, ben yazıyorum. Sana da son iyi dileğim sen de yaz' ricasında bulunduğunu, Mina'nın ricasını ekibinin itirazına rağmen kabul ettiğini fakat metnin söylendiği paylaşılmadığını söyledi.

Kanalında, adını küçük harflerle yazıp paylaşmasına epey bozulan Anıl Emre Daldal, Mina için 'Sevdiğim dediği adamı, minnettar olduğunu dile getirdiği insanı hiç düşünmeden ateşe atışını izlediniz. Belli ki kariyer ve ben arasında sıkıştı ve ona bunu yaptırdılar' açıklamasında bulundu.

Ardından hem eski sevgilisi Mina, hem Manifest kızları, hem de şirket seslenerek, 'Kulislerinde beni çok güzel ağırlayıp işini tebrik ettiğim şirket, elimde güllerle 1 saatte onun için şehir değiştirdiğim, beraber ülkeler gezdiğim, birbirimize bazen kızdığımız çoğu zaman sarıldığımız, sayısız anı yaşadığım kadın, beraber konser sonrası çorba içtiğim ekip... Adımı kullanıp, insanlara algı yaratıp, beni ateşin içine atmayı kabul ettiğiniz için hiçbirinizi affetmeyeceğim' ifadelerini kullandı.

Son olarak, 'Keşke onlar gibi kalpsiz ve bencil olsaydım da bu yazdığım her şeyi kanıtlı bir şekilde paylaşabilseydim. Keşke sadece enişteniz olarak kalsaydım. Amacım algıyı değiştirmek değil, sadece nasıl bu noktaya geldiğini anlatmaktı. Yaşadığım bu kalp kırıklığını, bu şoku içime atamadım, özür dilerim.Umarım hayatta hiç kimse sevdiğinden böyle bir şey yaşamaz' dedi.

(Daldal'ın açıklamasının tamamına hikayelerinden ulaşabilirsiniz.)