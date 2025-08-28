"Şirketi Yaptırdı": Taciz İfşaları Çıkan Anıl Emre Daldal, Eski Aşkı Manifest Mina ve Tolga Akış'a Dava Açtı!
Geçtiğimiz günlerde taciz ifşaları çıkan şarkıcı Anıl Emre Daldal, sosyal medyanın gündemine oturmuş, hemen akabinde Manifest'in Mina Solak'ıyla yaşadığı aşkın bittiğini açıklamıştı. İlk açıklamayı yapan Manifest'in Mina'sı olmuş, sosyal medyada 'Şirketi istedi' düşünceleri dolaşmaya başlamıştı.
Anıl Emre Daldal beklenmedik bir hamlede bulunarak geçtiğimiz dakikalarda eski sevgilisi Mina Solak ve Hypers'ın kurucusu, Manifest'in mimarı Tolga Akış'a dava açtığını duyurdu. Olayların kendi tarafını anlatırken Mina Solak'ın yansıttığı gibi bir duruş sergilemediğini ve 'zorunda bırakıldığını' vurguladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taciz ve ifşa gündeminin biraz olsun dinmediği şu günlerde mutlaka şarkıcı Anıl Emre Daldal'ın ifşalarına da denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından işler aşk hayatında karıştı. Anıl Emre Daldal'ı bu kadar tanınır kılan şeylerden biri de Manifest kızlarından biriyle yaşadığı aşktı.
Ayrılık duyurusunun ardından herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve sessizliğe gömülen Anıl Emre Daldal, geçtiğimiz dakikalarda beklenmedik bir hamlede bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın