Taciz İddiaları Sonrası Ayrıldılar: Anıl Emre Daldal'ın Manifest Mina Solak'tan Ayrılık Paylaşımı Tepki Çekti
Şarkıcı Anıl Emre Daldal hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan taciz iddiaları büyük yankı uyandırırken gözler sevgilisi Mina Solak’a çevrilmişti. Sessizliğini uzun süre koruyan Solak, sonunda noktayı koydu ve Anıl Emre Daldal ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Ünlü şarkıcı da hemen ardından aynı açıklamayı paylaştı. Çiftin ayrılık kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Daldal'ın ikinci paylaşımı büyük tepki çekti.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik sektörü son günlerde taciz iddialarıyla çalkalanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözler hemen sevgilisi, Manifest grubunun üyesi Mina Solak’a çevrildi.
Son olarak hem Daldal hem de Solak'tan "Ayrılık" açıklaması geldi.
Ardından Anıl Emre Daldal da aynı cümlelerle ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın