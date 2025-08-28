onedio
Taciz İddiaları Sonrası Ayrıldılar: Anıl Emre Daldal'ın Manifest Mina Solak'tan Ayrılık Paylaşımı Tepki Çekti

Gülistan Başköy
28.08.2025 - 11:30

Şarkıcı Anıl Emre Daldal hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan taciz iddiaları büyük yankı uyandırırken gözler sevgilisi Mina Solak’a çevrilmişti. Sessizliğini uzun süre koruyan Solak, sonunda noktayı koydu ve Anıl Emre Daldal ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Ünlü şarkıcı da hemen ardından aynı açıklamayı paylaştı. Çiftin ayrılık kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Daldal'ın ikinci paylaşımı büyük tepki çekti.

İşte detaylar...

Müzik sektörü son günlerde taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan mesaj ifşaları, şarkıcı Anıl Emre Daldal’ın adını gündemin ilk sırasına taşıdı. İddialara göre Daldal, geçmiş yıllarda Instagram üzerinden bir genç kıza uygunsuz mesajlar göndermişti. O paylaşımın ardından başka kullanıcılar da benzer iddialar öne sürdü.

Tartışmalar büyüdükçe Daldal’dan bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, yayılan içeriklerin çarpıtıldığını, özel yazışmaların bağlamından koparıldığını savundu.

Daldal'ın açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gözler hemen sevgilisi, Manifest grubunun üyesi Mina Solak’a çevrildi.

Sessizliği nedeniyle eleştirilen Solak'ın hiçbir paylaşım yapmaması hayranlarını da endişelendirmeye başlamıştı. Öte yandan grup yönetimi resmi hayran topluluğu “ManiFAM”i kapatma kararı alarak yeni bir tartışmayı daha tetikledi. Kararın hayran topluluklarını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla aldıkları belirtildi.

Kaçıranlar için:

Son olarak hem Daldal hem de Solak'tan "Ayrılık" açıklaması geldi.

Mina Solak, “Herkese merhaba, Anıl Emre Daldal ile ilişkim bitmiştir” diyerek ayrılığı duyurdu.

Ardından Anıl Emre Daldal da aynı cümlelerle ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

Ancak ikinci paylaşımında 'Polemiğinizi anlıyorum ama böyle bir açıklama yapmamı karşı taraf istedi. Sevgiler' sözleriyle tepki çekti. Daha sonra paylaşımını jet hızıyla silse de sosyal medya kullanıcılarından hızlı olamadı.

