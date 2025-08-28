Sosyal Medya Hesaplarında İfşaları Paylaşan Oyuncu Tuluğ Özlü Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!
Son günlerde gündem deyim yerindeyse alt üst olmuş durumda. Sosyal medyada birbiri ardına ortaya atılan ifşalar, ünlü isimlerin kariyerlerini ve özel hayatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Mesut Süre hakkında ortaya çıkan iddialar sonrası “İlişki Testi” programı iptal edilirken, Süre, “itibar suikastı” diyerek sessizliğini bozdu. Son olarak ise ifşaları paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü, benzeri görülmemiş bir fırtınanın içinde.
Bu olaylar yankılanırken, ifşaları paylaşan Tuluğ Özlü, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
