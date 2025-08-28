onedio
Sosyal Medya Hesaplarında İfşaları Paylaşan Oyuncu Tuluğ Özlü Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!

Sosyal Medya Hesaplarında İfşaları Paylaşan Oyuncu Tuluğ Özlü Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 08:56

Son günlerde gündem deyim yerindeyse alt üst olmuş durumda. Sosyal medyada birbiri ardına ortaya atılan ifşalar, ünlü isimlerin kariyerlerini ve özel hayatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Mesut Süre hakkında ortaya çıkan iddialar sonrası “İlişki Testi” programı iptal edilirken, Süre, “itibar suikastı” diyerek sessizliğini bozdu. Son olarak ise ifşaları paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü ölüm tehdidi aldığını açıkladı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya sektörü, benzeri görülmemiş bir fırtınanın içinde.

İlk kıvılcım bazı fotoğrafçılarla ilgili ifşalarla atıldı; ardından yönetmenler, oyuncular, komedyenler derken iddialar tüm sektöre yayıldı. Kadın sanatçılar yaşadıkları taciz olaylarını ifşa ederken, sektörde bir yandan destek sesleri yükseldi, bir yandan da suçlamaları reddeden ünlülerin açıklamaları gündem oldu. Kimisi sessiz kalmayı tercih etti, kimisi ise “büyük bir linç kampanyası” diyerek kendini savundu.

Bu gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri ise komedyen Mesut Süre oldu. Hakkında taciz iddiaları ortaya atılan Süre’nin uzun süredir devam eden “İlişki Testi” programı apar topar iptal edildi. Yapım ekibi de “Bir daha birlikte çalışmayacağız” açıklamasıyla süreci noktaladı. Bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Mesut Süre kişisel hesabından yaptığı açıklamayla kendini savundu. “Dün geceden beri yaşadığım durumun şokundayım. Bana yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu paylaşımlar ifşa değil, itibar suikastıdır” sözleriyle iddiaları reddeden ünlü komedyen, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bu olaylar yankılanırken, ifşaları paylaşan Tuluğ Özlü, ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

İfşaları sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü, ölüm tehdidi aldı. Ünlü isim, “Fotoğrafçılarla başlayan bu sektörel ifşa meselesi büyüdükçe kadınlar bana mesaj atıp ‘ne olur paylaş’ dediler. Ben de korkmadan paylaştım. İlk ifşa Mesut Süre ile ilgiliydi, ardından insanlar bana güvenip itiraflarını yollamaya başladılar” diyerek sürecin nasıl başladığını anlattı.

Ancak oyuncu, paylaşımlarının ardından tehdit mesajları almaya başladı. Mesajlarda 'İftiracı, pişman olacaksın. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler.' sözleri dikkat çekti. Kendisine gelen bu mesajı ifşa eden ünlü isim, paylaşımına sadece “wowww” notunu düştü.

