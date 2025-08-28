Sosyal Medya Hesaplarında İfşaları Paylaşan Oyuncu Tuluğ Özlü Ölüm Tehdidi Aldığını Açıkladı!

İlk kıvılcım bazı fotoğrafçılarla ilgili ifşalarla atıldı; ardından yönetmenler, oyuncular, komedyenler derken iddialar tüm sektöre yayıldı. Kadın sanatçılar yaşadıkları taciz olaylarını ifşa ederken, sektörde bir yandan destek sesleri yükseldi, bir yandan da suçlamaları reddeden ünlülerin açıklamaları gündem oldu. Kimisi sessiz kalmayı tercih etti, kimisi ise “büyük bir linç kampanyası” diyerek kendini savundu.

Bu gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri ise komedyen Mesut Süre oldu. Hakkında taciz iddiaları ortaya atılan Süre’nin uzun süredir devam eden “İlişki Testi” programı apar topar iptal edildi. Yapım ekibi de “Bir daha birlikte çalışmayacağız” açıklamasıyla süreci noktaladı. Bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Mesut Süre kişisel hesabından yaptığı açıklamayla kendini savundu. “Dün geceden beri yaşadığım durumun şokundayım. Bana yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu paylaşımlar ifşa değil, itibar suikastıdır” sözleriyle iddiaları reddeden ünlü komedyen, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.