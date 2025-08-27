onedio
Mina'nın Sevgilisi Anıl Daldal'ın Taciz İddiaları Sonrası Manifest'in Herkesi Takipten Çıktığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2025 - 12:16

Son günlerde sosyal medyayı sallayan taciz iddiaları, şarkıcı Anıl Daldal’ı da gündemin merkezine taşıdı. Mina Solak’ın sevgilisi olan Daldal hakkındaki iddiaların ardından, Manifest grubunun üyeleri “takipten çıkma” iddialarıyla gündeme geldi. 

Sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve iddialar, kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve magazin gündemini hareketlendirdi.

Şarkıcı Anıl Emre Daldal hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan taciz iddiaları, geniş bir yankı uyandırırken gözler sevgilisi Mina Solak'a çevrildi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde, Anıl Emre Daldal'ın geçmiş yıllarda bir genç kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği iddia edildi. 

Bu mesajların, şarkıcının Instagram DM üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, kullanıcının yaşadığı taciz olayını kamuoyuyla paylaşmasının ardından, benzer iddialarda bulunan diğer kişiler de seslerini duyurmak için paylaşımlar yapmaya başladı. 

Kısa süre sonra Daldal’dan hakkındaki iddialara dair bir açıklama geldi. Açıklamada, paylaşılan içeriklerin asılsız ve çarpıtılmış olduğu, özel yazışmaların bağlamından koparılarak yayımlandığı vurgulayan isim gözlerin Manifest grubu üyesi sevgilisi Mina Solak'a dönmesine neden oldu.

Anıl Daldal'ın o açıklamasının detaylarından bahsetmiştik:

Daldal hakkındaki taciz ve uygunsuz mesajlaşma iddialarının ardından, Solak'ın bu süreçteki sessizliği eleştirilirken tepkiler giderek büyüdü.

Bu gelişmelerin ardından, Manifest grubunun resmi hayran topluluğu olan 'ManiFAM' X topluluğu, grup yönetimi tarafından kapatıldı. Grup, bu kararı, hayran topluluklarını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla aldıklarını belirtirken Manifest grubunun bağlı olduğu şirketin sahibi Tolga Akış'ın devreye girdiği iddia edildi.

Son gelişmelerin ardından, sosyal medyada Tolga Akış'ın, Anıl Emre Daldal'ı takipten çıkardığı iddia edilirken Manifest grubu kızlarına da takipçi sayılarını düşürmeleriyle ilgili bir uyarıda bulunduğu speklülasyonları sosyal medyada hızla yayıldı.

Manifest grubu üyesi Esin Bahat'ın takip ettiklerini tek tek takipten çıktığı iddia edildi.

@cassveux isimli X kullanıcısı attığı tweette Manifest grubu kızlarının sadece Mina Solak'ın sevgilisini takipten çıkmak yerine herkesi takipten çıktıklarını iddia etti.

Bu iddiaların yanında Esin Bahat'ın paylaşılan videonun aksine 62 kişiyi takip ettiği görülürken, diğer kızların ise takipçi sayılarının düşmediği fark edildi.

Hilal Yelekçi ve Sueda Uluca'nın 6 kişiye düşen takip ettikleri sayısı dışında kızların takipçi sayısının farklı olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir:

