Mina'nın Sevgilisi Anıl Daldal'ın Taciz İddiaları Sonrası Manifest'in Herkesi Takipten Çıktığı İddia Edildi
Son günlerde sosyal medyayı sallayan taciz iddiaları, şarkıcı Anıl Daldal’ı da gündemin merkezine taşıdı. Mina Solak’ın sevgilisi olan Daldal hakkındaki iddiaların ardından, Manifest grubunun üyeleri “takipten çıkma” iddialarıyla gündeme geldi.
Sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve iddialar, kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve magazin gündemini hareketlendirdi.
Şarkıcı Anıl Emre Daldal hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan taciz iddiaları, geniş bir yankı uyandırırken gözler sevgilisi Mina Solak'a çevrildi.
Daldal hakkındaki taciz ve uygunsuz mesajlaşma iddialarının ardından, Solak'ın bu süreçteki sessizliği eleştirilirken tepkiler giderek büyüdü.
@cassveux isimli X kullanıcısı attığı tweette Manifest grubu kızlarının sadece Mina Solak'ın sevgilisini takipten çıkmak yerine herkesi takipten çıktıklarını iddia etti.
Bu iddiaların yanında Esin Bahat'ın paylaşılan videonun aksine 62 kişiyi takip ettiği görülürken, diğer kızların ise takipçi sayılarının düşmediği fark edildi.
