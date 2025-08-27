Mina'nın Sevgilisi Anıl Daldal'ın Taciz İddiaları Sonrası Manifest'in Herkesi Takipten Çıktığı İddia Edildi

Bu gelişmelerin ardından, Manifest grubunun resmi hayran topluluğu olan 'ManiFAM' X topluluğu, grup yönetimi tarafından kapatıldı. Grup, bu kararı, hayran topluluklarını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla aldıklarını belirtirken Manifest grubunun bağlı olduğu şirketin sahibi Tolga Akış'ın devreye girdiği iddia edildi.

Son gelişmelerin ardından, sosyal medyada Tolga Akış'ın, Anıl Emre Daldal'ı takipten çıkardığı iddia edilirken Manifest grubu kızlarına da takipçi sayılarını düşürmeleriyle ilgili bir uyarıda bulunduğu speklülasyonları sosyal medyada hızla yayıldı.