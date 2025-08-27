onedio
Ayrılık Sonrası İlk Görüntü: Hande Erçel'le İlişkilerini Bitiren Hakan Sabancı'nın Keyifli Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
27.08.2025 - 10:02

Hande Erçel ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Hakan Sabancı, ilk kez objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anlar dikkat çekerken, çiftin sosyal medyada hala birbirini takip ediyor olması “Aşk bitti mi, devam mı ediyor?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel – Hakan Sabancı aşkı, romantik paylaşımları ve tatil pozlarıyla gündeme damga vurmuştu.

Ancak bu masal gibi başlayan ilişki, ayrılık haberiyle son buldu. Ayrılığın ardından ise gözler bir anda Hande Erçel ile Arzu Sabancı arasındaki gerginliğe çevrildi.

İtalya tatillerinden New York gezilerine, özel davetlerden sosyal medya paylaşımlarına kadar pek çok karede yan yana görülen ikili, adeta magazinin gözbebeği olmuştu.

Asıl bomba ise ayrılığın ardından geldi. Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel ile arasındaki mesafeli tutumunun ayrılıkta etkili olduğu iddiaları magazin kulislerine düştü. Sosyal medyada, “Arzu Sabancı Hande’yi gelin olarak istemedi” yorumları hız kesmeden devam etti.

Ayrılığın nedeni ise asıl merak konusuydu! İddialara göre, Hande Erçel artık ilişkiyi resmiyete dökmek istiyor, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak iş “evlilik” aşamasına geldiğinde devreye Arzu Sabancı girdi. Sunucu Ece Erken’in kulislerde paylaştığı bilgilere göre Arzu Hanım, bu evliliğe onay vermedi ve adeta “kaynana vetosu” süreci başlattı.

Ayrılığın hemen ardından Arzu Sabancı’nın sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır.” sözlerini paylaşan Sabancı’nın bu mesajı, sosyal medyada doğrudan Hande Erçel’e gönderme olarak yorumlanınca Arzu Sabancı kısa sürede tepkilerin hedefi olmuştu.

İkilinin ayrılık nedeniyle ilgili detaylardan burada bahsetmiştik:

Hande Erçel ile ayrılık haberleri magazin gündemini sarstıktan sonra gözler Hakan Sabancı’ya çevrilmişti.

Sabancı iddialara karşı sessizliğini korurken ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Ayrılığın ardından ortaya çıkan karelerde Sabancı’nın oldukça keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği anlarda objektiflere yansıyan Hakan Sabancı,  “her şey yolunda” mesajı verdi. @blogyagmuru'nun paylaştığı, sosyal medyada dolaşan bu kareler, “Ayrılığın ardından toparlanmış gibi görünüyor” yorumlarına neden oldu.

Öte yandan çiftin birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmalarına rağmen birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmamış olmaları kafaları karıştırdı.

Bu detay, “Acaba ayrılık kesin değil mi?” sorularını akıllara getirdi. Kimileri bu ayrılığın kesinleştiğini söylerken, kimileri de çiftin yeniden bir araya gelme ihtimalini güçlü buluyor.

Gözler ise magazini aşklarıyla sallayan çiftin yapacağı bir sonraki hamlede!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
