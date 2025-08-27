Ayrılık Sonrası İlk Görüntü: Hande Erçel'le İlişkilerini Bitiren Hakan Sabancı'nın Keyifli Hali Dikkat Çekti
Hande Erçel ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Hakan Sabancı, ilk kez objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anlar dikkat çekerken, çiftin sosyal medyada hala birbirini takip ediyor olması “Aşk bitti mi, devam mı ediyor?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.
Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel – Hakan Sabancı aşkı, romantik paylaşımları ve tatil pozlarıyla gündeme damga vurmuştu.
Asıl bomba ise ayrılığın ardından geldi. Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel ile arasındaki mesafeli tutumunun ayrılıkta etkili olduğu iddiaları magazin kulislerine düştü. Sosyal medyada, “Arzu Sabancı Hande’yi gelin olarak istemedi” yorumları hız kesmeden devam etti.
Hande Erçel ile ayrılık haberleri magazin gündemini sarstıktan sonra gözler Hakan Sabancı’ya çevrilmişti.
Öte yandan çiftin birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmalarına rağmen birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmamış olmaları kafaları karıştırdı.
