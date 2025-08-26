Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Hakkında 5 Kuruşluk Dava Açtığı Enes Batur'dan Yeni Sosyal Medya Hamlesi Geldi

Başak Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, '7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete artık sizler de şahitsiniz. Son dönemdeki tehdit ve zedeleyici söylemler nedeniyle dava açtım. Koruma kararı sürecini de avukatımla başlattık' ifadelerini kullanmıştı.

Başak Karahan'ın avukatı Burcu Sarı'nın yaptığı açıklamada ise, Enes Batur'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların 'kişilik haklarına ağır saldırı' niteliği taşıdığı ve 'kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutlarına' ulaştığı belirtilmişti.

Karahan'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gören tüm kadınlar için attığını belirtmesinin ardından gözler yine Enes Batur'a dönmüştü.