Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Hakkında 5 Kuruşluk Dava Açtığı Enes Batur'dan Yeni Sosyal Medya Hamlesi Geldi
Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın kendisine açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası sonrası sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Instagram profil fotoğrafını daha önce evlilik arifesindeki Başak Karahan'la yapan Batur yine sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti.
Profil fotoğrafını değiştiren isim Instagram hesabına eklediği açıklama ile yine çok konuşuldu!
Bir zamanlar sosyal medyada büyük yankı uyandıran Enes Batur ve Başak Karahan arasındaki gerginlik, eski sevgilinin evlilik hazırlıkları sırasında yeniden gündeme geldi.
Bunun üzerine Başak Karahan, Enes Batur'un kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarını "psikolojik şiddet" olarak değerlendirerek, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta YouTube kanalının adını değiştirmesiyle gündeme oturan Enes Batur hakkında eski sevgilisi Başak Karahan'ı açtığı dava sonrası yaptığı hamleyle gündeme geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
