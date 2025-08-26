onedio
Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Hakkında 5 Kuruşluk Dava Açtığı Enes Batur'dan Yeni Sosyal Medya Hamlesi Geldi

Eski Sevgilisi Başak Karahan'ın Hakkında 5 Kuruşluk Dava Açtığı Enes Batur'dan Yeni Sosyal Medya Hamlesi Geldi

26.08.2025 - 13:08

Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın kendisine açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası sonrası sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Instagram profil fotoğrafını daha önce evlilik arifesindeki Başak Karahan'la yapan Batur yine sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti.

Profil fotoğrafını değiştiren isim Instagram hesabına eklediği açıklama ile yine çok konuşuldu!

Bir zamanlar sosyal medyada büyük yankı uyandıran Enes Batur ve Başak Karahan arasındaki gerginlik, eski sevgilinin evlilik hazırlıkları sırasında yeniden gündeme geldi.

Bir zamanlar sosyal medyada büyük yankı uyandıran Enes Batur ve Başak Karahan arasındaki gerginlik, eski sevgilinin evlilik hazırlıkları sırasında yeniden gündeme geldi.

Olay, Enes Batur'un, Başak Karahan'ın evlenmeye karar verdiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını Başak Karahan'la eski pozları yapmasıyla başladı. 

Tepkiler üzerine profil fotoğrafını değiştiren Batur, bu kez YouTube kanalındaki adını 'Enes Batur karım da karım' olarak güncellemişti. Paylaşımlarına devam eden ve sosyal medyadan tepki çeken Enes Batur'a Başak Karahan'dan henüz bir cevap gelmezken destek yağmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bunun üzerine Başak Karahan, Enes Batur'un kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarını "psikolojik şiddet" olarak değerlendirerek, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu.

Bunun üzerine Başak Karahan, Enes Batur'un kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarını "psikolojik şiddet" olarak değerlendirerek, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu.

Başak Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, '7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete artık sizler de şahitsiniz. Son dönemdeki tehdit ve zedeleyici söylemler nedeniyle dava açtım. Koruma kararı sürecini de avukatımla başlattık' ifadelerini kullanmıştı.

Başak Karahan'ın avukatı Burcu Sarı'nın yaptığı açıklamada ise, Enes Batur'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların 'kişilik haklarına ağır saldırı' niteliği taşıdığı ve 'kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutlarına' ulaştığı belirtilmişti.

Karahan'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gören tüm kadınlar için attığını belirtmesinin ardından gözler yine Enes Batur'a dönmüştü.

Geçtiğimiz hafta YouTube kanalının adını değiştirmesiyle gündeme oturan Enes Batur hakkında eski sevgilisi Başak Karahan'ı açtığı dava sonrası yaptığı hamleyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta YouTube kanalının adını değiştirmesiyle gündeme oturan Enes Batur hakkında eski sevgilisi Başak Karahan'ı açtığı dava sonrası yaptığı hamleyle gündeme geldi.

Instagram profil fotoğrafını başta eski sevgilisiyle yapan, ardından değiştiren Enes Batur yine profilinde bir değişikliğe gitti.

Instagram profiline yazdığı açıklama ise dikkat çekti.

