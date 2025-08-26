AVM Kombinleriyle Sosyal Medyanın Diline Düşen Eylül Tumbar Yine Kıyafet Seçimiyle Göz Kanattı!
Yazın ortasında tercih ettiği kombinlerle dikkat çeken oyuncu Eylül Tumbar, sosyal medyanın radarına bir kez daha girdi. Geçtiğimiz aylarda çizme kombiniyle gündem olan isim bu kez AVM gezisinde 2000’lerden fırlamış havasıyla ve dikkat çeken eteğiyle X'te dillere düştü.
Melisa Sözen’le başrolü paylaştığı “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” dizisiyle izleyiciyle buluşan Eylül Tumbar, oyunculuğuyla da adından bahsettirmişti.
Yazın ortasında stil tercihleriyle sosyal medyanın gündemine oturan genç oyuncu Eylül Tumbar, İstanbul'da sahne alan Jennifer Lopez'i izlemek için tercih ettiği kombinle de dillere düşmüştü.
Oyuncunun stil seçimleri, magazin sayfalarında ve sosyal medyada konuşulmaya son hız devam ederken başka bir AVM kombini daha eleştiri topladı.
