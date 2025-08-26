onedio
AVM Kombinleriyle Sosyal Medyanın Diline Düşen Eylül Tumbar Yine Kıyafet Seçimiyle Göz Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2025 - 11:54

Yazın ortasında tercih ettiği kombinlerle dikkat çeken oyuncu Eylül Tumbar, sosyal medyanın radarına bir kez daha girdi. Geçtiğimiz aylarda çizme kombiniyle gündem olan isim bu kez AVM gezisinde 2000’lerden fırlamış havasıyla ve dikkat çeken eteğiyle X'te dillere düştü.

Melisa Sözen’le başrolü paylaştığı “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” dizisiyle izleyiciyle buluşan Eylül Tumbar, oyunculuğuyla da adından bahsettirmişti.

Dizide Sözen’in canlandırdığı karakterin kızı rolünde izlediğimiz oyuncu, Afra Saraçoğlu’na olan benzerliğiyle de sosyal medyanın radarına girmişti.

Netflix projeleriyle yıldızı parlayan Tumbar, kısa sürede magazin dünyasının da ilgi odağı haline geldi. 

Bu yeni popülerlik beraberinde aşk hayatındaki gelişmeleri de beraberinde getirdi. “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisinde rol arkadaşı olan Enes Koçak ile yaşadığı romantik ilişkiyle sık sık objektiflere yansıyan Tumbar, el ele pozlar vermekten ve magazine poz vermekten de çekinmiyor.

Yazın ortasında stil tercihleriyle sosyal medyanın gündemine oturan genç oyuncu Eylül Tumbar, İstanbul'da sahne alan Jennifer Lopez'i izlemek için tercih ettiği kombinle de dillere düşmüştü.

Sıcak havaya rağmen “Çizme benim olmazsa olmazım” diyen Tumbar, JLo konseri kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.

Kombinleriyle son zamanlarda dillere düşmeye devam eden Eylül Tumbar özel hayatının yanı sıra tarzıyla da çok konuşuluyor.

Oyuncunun stil seçimleri, magazin sayfalarında ve sosyal medyada konuşulmaya son hız devam ederken başka bir AVM kombini daha eleştiri topladı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
