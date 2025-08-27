Yönetmen Selim Evci'nin Asistanının Öne Sürdüğü Taciz İddialarının Ardından Filmleri Platformlardan Kaldırıldı
Sanat dünyası skandal bir iddiaya daha uyandı! Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer’in ardından, yönetmen Selim Evci de taciz iddialarıyla gündeme geldi.
Tasarımcı Yaprak Civan, Evci’nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde tacize uğradığı iddialarını sosyal medyadan paylaştı. İddiaların ardından MUBI filmleri yayından kaldırırken, Akbank Sanat da Kısa Film Festivali’ni iptal etti.
Son dönemde kültür ve sanat alanında pek çok ünlü isim hakkında taciz iddiaları gündeme gelirken, Mesut Süre, Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, Cemil Batur Gökçeer gibi isimler tepki çekmeye devam ediyor.
Tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında yönetmen Selim Evci’nin ofisine asistanlık için çağrıldığını ve ertesi gün yalnız olduklarında fiziksel tacize uğradığını sosyal medya üzerinden iddia etti.
Akbank çıkan iddiaların ardından yönetmen Selim Evci ile ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.
İddialar sonrası dijital yayın platformu MUBI Türkiye, Selim Evci’ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.
