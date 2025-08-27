onedio
Yönetmen Selim Evci'nin Asistanının Öne Sürdüğü Taciz İddialarının Ardından Filmleri Platformlardan Kaldırıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2025 - 10:46

Sanat dünyası skandal bir iddiaya daha uyandı! Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer’in ardından, yönetmen Selim Evci de taciz iddialarıyla gündeme geldi. 

Tasarımcı Yaprak Civan, Evci’nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde tacize uğradığı iddialarını sosyal medyadan paylaştı. İddiaların ardından MUBI filmleri yayından kaldırırken, Akbank Sanat da Kısa Film Festivali’ni iptal etti.

Son dönemde kültür ve sanat alanında pek çok ünlü isim hakkında taciz iddiaları gündeme gelirken, Mesut Süre, Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, Cemil Batur Gökçeer gibi isimler tepki çekmeye devam ediyor.

Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, Mesut Süre ve birçok fotoğrafçının ardından, yönetmen Selim Evci de taciz iddialarıyla gündeme damga vurdu. 

Tasarımcı Yaprak Civan, Evci’nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde tacize uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iddia etti. İddiaların ardından dijital platform MUBI, yönetmenin filmlerini yayından kaldırırken; Akbank Sanat da Akbank Kısa Film Festivali kapsamında Evci ile ilişkisini sonlandırdığını ve festivalin iptal edildiğini açıkladı.

Tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında yönetmen Selim Evci’nin ofisine asistanlık için çağrıldığını ve ertesi gün yalnız olduklarında fiziksel tacize uğradığını sosyal medya üzerinden iddia etti.

Yaprak Civan, paylaşımında yönetmen Selim Evci tarafından fiziki tacize uğradığını ifade etti:

“Şok oldum, tepki veremedim. O dönemde sevgilime dahi bu olayı anlatamadım, sadece iki yakın arkadaşımla paylaştım.”

Ardından Yaprak Civan isimli tasarımcı başka bir kadının yönetmen Selim Evci tarafından tacize uğradığı iddiasını paylaştı.

Akbank çıkan iddiaların ardından yönetmen Selim Evci ile ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

'Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.

Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

AKBANK SANAT'

İddialar sonrası dijital yayın platformu MUBI Türkiye, Selim Evci’ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

'MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.'

