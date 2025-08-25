onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taciz İfşaları Çıkan Şarkıcı Anıl Daldal'ın "Yakın Arkadaşlar"da Paylaştığı İddia Edilen Çirkin Fotoğraflar!

Taciz İfşaları Çıkan Şarkıcı Anıl Daldal'ın "Yakın Arkadaşlar"da Paylaştığı İddia Edilen Çirkin Fotoğraflar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 17:21

Gündemden düşmeyen taciz iddiaları ve mesaj ifşalarına 'yakın arkadaşlar'da paylaşıldığı iddia edilen çirkin fotoğraflar eklendi. Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'dan sonra şarkıcı Anıl Emre Daldal'ın da taciz iddialarına adı karıştı. Şarkıcıdan gelen açıklamanın ardından iki ifşa daha patlak verdi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşalanmasıyla başlayan, peş peşe sıralanan taciz iddialarında en son konu ünlü oyunculara kadar uzanmıştı.

Fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşalanmasıyla başlayan, peş peşe sıralanan taciz iddialarında en son konu ünlü oyunculara kadar uzanmıştı.

Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü oyuncularına ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar ifşa edildi. Sektör ayağa kalktı, birçok ünlü isim ifşası çıkanları tek tek takipten çıkardı ve böyle bir duruma maruz kalmış herkesi sesini çıkarması için teşvik etti. 

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Anıl Emre Daldal'a ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar da ifşa edilmişti. 

Tanımayanlar için, Anıl Emre Daldal, 'M.' isimli şarkısıyla sadece burada değil, yurt dışında da epey ilgi çekmiş, sektöre nispeten yeni girmiş genç isimler arasında yer alıyor. Epey de seveni var. Ayrıca, şimdilerde ortalığı kasıp kavuran Manifest grubunun Mina'sının da sevgilisi kendisi.

@melycvk isimli kullanıcı, "İFŞA TWEETİDİR" diyerek Anıl Emre Daldal'la arasında geçen mesajlaşmaları paylaştı.

Birkaç saat içerisinde Anıl Emre Daldal'dan açıklama geldi.

Birkaç saat içerisinde Anıl Emre Daldal'dan açıklama geldi.

Paylaşılan mesajların asılsız ve çarpıtılmış mesajlar olduğunu söyleyen Anıl Emre Daldal, 

'Sosyal medya platformlarında hakkımda geçmişe dair asılsız ve çarpıtılmış paylaşımlar yapılmaktadır.  Özel yazışmalarıma ait bazı bölümler, karşı tarafça bağlamından koparılmış, gerçek dışı bir şekilde ifşa edilmiştir. Bu durum hem özel hayatımın gizliliğini ihlal etmekte, hem de kişilik haklarıma ve itibarımı zedelemeye yöneliktir.  

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıkça ifade etmek isterim ki; bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup hakkımda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İlgili kişiler hakkında iftira, hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi çeşitli suçlardan avukatlarım aracılığıyla gerekli yasal başvurular yapılmış, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca ilgili kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası da açılacaktır.  

Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında, kamuoyunda hassasiyet yaratan konularda toplumun duyarlılığını paylaştığımı özellikle belirtmek isterim. Kadın dayanışmasının toplumumuz için taşıdığı değere inanan, bu dayanışmanın her zaman yanında olan ve bunu içtenlikle destekleyen biri olarak, bu değerli dayanışmaya zarar verecek her türlü çarpıtmanın karşısında bulunduğumu ve adıma yöneltilen asılsız iddialardan dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ifade ederim.  

Benim için önemli olan yalnızca ailem, işim, sevdiklerim, dinleyicilerim ve ortak başarılarımızla anılmaktır. Bundan sonra da bunun için çalışmaya devam edeceğim. ❤️  Kamuoyunun, bu tür manipülatif içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim.' açıklamasına bulundu.

 'Tüm yazışmalar tarafımda da mevcut olup, özel hayatın gizliliği ve ihlali söz konusu olduğundan bu belgeler yalnızca yargı sürecinde kullanılacaktır.' diyen ve hakkında algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Daldal, 'Kamuoyunun bu tür manipülatif içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim' dedi ve böyle bir durumla anılmış olmaktan dolayı çok üzgün olduğunun altını çizerek herkesten özür diledi. 'İçiniz rahat olsun' diye de ekledi.

Fakat geçtiğimiz saatlerde Anıl Emre Daldal'la ilgili iki ifşa daha ortaya atıldı.

Fakat geçtiğimiz saatlerde Anıl Emre Daldal'la ilgili iki ifşa daha ortaya atıldı.
x.com

@zeynepcisemm isimli kullanıcı Anıl Emre Daldal'ın kendisini yakın arkadaşlarına ekleyip paylaştığını iddia ettiği hikayeyi iflşaladı. 'Şu fotoğrafı paylaşırken bile utanıyorum da, tacizi ve sapıklığı normalleştirmeyeceğiz. Beni yakın arkadaşlara ekleyip şunu paylaşmıştı. Toplumun “sanatçısı” dediğimiz insanlara bakın. Milyonlar dinleniyorlar bide. Yazık.' açıklamasında bulundu.

Hemen arkasından adını paylaşmak istemeyen bir başka kadının kendisine attığı görüntüleri paylaştı.

Hemen arkasından adını paylaşmak istemeyen bir başka kadının kendisine attığı görüntüleri paylaştı.
x.com

Adının kullanılmasını istemeyen bir başka kadın kullanıcı da yine yakın arkadaşlar vakası yaşadığını iddia etti. Anıl Emre Daldal'ın kendisini de yakın arkadaşlarına ekleyip yukarıda gördüğünüz fotoğrafları paylaştığı iddiasında bulundu. 

Anıl Emre Daldal, henüz ikinci bir açıklamada bulunmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın