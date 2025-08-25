Taciz İfşaları Çıkan Şarkıcı Anıl Daldal'ın "Yakın Arkadaşlar"da Paylaştığı İddia Edilen Çirkin Fotoğraflar!

Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü oyuncularına ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar ifşa edildi. Sektör ayağa kalktı, birçok ünlü isim ifşası çıkanları tek tek takipten çıkardı ve böyle bir duruma maruz kalmış herkesi sesini çıkarması için teşvik etti.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Anıl Emre Daldal'a ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar da ifşa edilmişti.

Tanımayanlar için, Anıl Emre Daldal, 'M.' isimli şarkısıyla sadece burada değil, yurt dışında da epey ilgi çekmiş, sektöre nispeten yeni girmiş genç isimler arasında yer alıyor. Epey de seveni var. Ayrıca, şimdilerde ortalığı kasıp kavuran Manifest grubunun Mina'sının da sevgilisi kendisi.