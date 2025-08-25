Taciz İfşaları Çıkan Şarkıcı Anıl Daldal'ın "Yakın Arkadaşlar"da Paylaştığı İddia Edilen Çirkin Fotoğraflar!
Gündemden düşmeyen taciz iddiaları ve mesaj ifşalarına 'yakın arkadaşlar'da paylaşıldığı iddia edilen çirkin fotoğraflar eklendi. Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'dan sonra şarkıcı Anıl Emre Daldal'ın da taciz iddialarına adı karıştı. Şarkıcıdan gelen açıklamanın ardından iki ifşa daha patlak verdi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşalanmasıyla başlayan, peş peşe sıralanan taciz iddialarında en son konu ünlü oyunculara kadar uzanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç saat içerisinde Anıl Emre Daldal'dan açıklama geldi.
Fakat geçtiğimiz saatlerde Anıl Emre Daldal'la ilgili iki ifşa daha ortaya atıldı.
Hemen arkasından adını paylaşmak istemeyen bir başka kadının kendisine attığı görüntüleri paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın