Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’nde 2025’in Kazananları Belli Oldu
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri” bu yıl da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Medya, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede 2025’in en beğenilenleri ödüllerine kavuştu. Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşen törende kırmızı halı, teşekkür konuşmaları ve alkışlar havada uçuştu. Mert Demir, Edis, Melis Sezen, Ezgi Mola, Simge, Serkan Çayoğlu ve Burak Deniz gibi isimler gecenin öne çıkan yıldızları oldu.
2025 Yılının En Beğenilen Dijital İçerik Üreticisi: Berfu Yenenler
2025 Yılının En Beğenilen TV Show Programı: MasterChef Türkiye
2025 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola
2025 Yılının En Beğenilen Şarkısı: Bi Gece Gidebilirim-Mert Demir
