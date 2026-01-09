Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’nde 2025’in Kazananları Belli Oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri” bu yıl da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Medya, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede 2025’in en beğenilenleri ödüllerine kavuştu. Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşen törende kırmızı halı, teşekkür konuşmaları ve alkışlar havada uçuştu. Mert Demir, Edis, Melis Sezen, Ezgi Mola, Simge, Serkan Çayoğlu ve Burak Deniz gibi isimler gecenin öne çıkan yıldızları oldu.