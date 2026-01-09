onedio
Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’nde 2025’in Kazananları Belli Oldu

Gülistan Başköy
09.01.2026 - 14:12

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri” bu yıl da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Medya, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede 2025’in en beğenilenleri ödüllerine kavuştu. Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşen törende kırmızı halı, teşekkür konuşmaları ve alkışlar havada uçuştu. Mert Demir, Edis, Melis Sezen, Ezgi Mola, Simge, Serkan Çayoğlu ve Burak Deniz gibi isimler gecenin öne çıkan yıldızları oldu.

• 2025 Yılının En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı: Selin

• 2025 Yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı: Edis

• 2025 Yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı: Fatma TURGUT

• 2025 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu: Madrigal

• 2025 Yılının En Beğenilen Erkek Sporcusu: Yusuf DİKEÇ

• 2025 Yılının En Beğenilen Kültür-Sanat Programı: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati

• 2025 Yılında En Beğenilen Kitap: Bekle Beni-Zülfü LİVANELİ

• 2025 Yılının En Beğenilen Filmi: Umami

• 2025 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Burak DENİZ

• 2025 Yılının En Beğenilen Dijital Platform Dizisi: Sekizinci Aile

• 2025 Yılının En Beğenilen Tv Dizisi: Eşref Rüya

• 2025 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin TERZİOĞLU

• 2025 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Serkan ÇAYOĞLU

• 2025 Yılının En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Aytekin ATAŞ

• 2025 Yılının En Beğenilen Senaristi: Ali ATAY&Cihan TALAY

• 2025 Yılının En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

• 2025 Yılında En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyunu: Drakula

• 2025 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Demet EVGAR

• 2025 Yılının En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Salih BADEMCİ

• 2025 Yılında En Beğenilen DJ: Arem ÖZGÜÇ&Arman AYDIN

• 2025 Yılının En Beğenilen Albümü: Anlatasım Var-Simge

• 2025 Yılının Yıldız Kadın Oyuncusu: Afra SARAÇOĞLU 

• Pop Müziğe Katkı Özel Ödülü: Hakan PEKER

• Onur Ödülü: Erol EVGİN

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
