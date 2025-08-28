onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kaynana-Gelin Krizinde Eşinin Tarafını Seçen Reynmen'den Emire Cansu Kurtaran'a Ultra Lüks Jest!

Kaynana-Gelin Krizinde Eşinin Tarafını Seçen Reynmen'den Emire Cansu Kurtaran'a Ultra Lüks Jest!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 10:12

Reynmen, kariyerinden çok son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Annesiyle eşi arasında yaşanan gerginliklerin ardından sık sık manşetlere taşınan ünlü rapçi, şimdi de eşine yaptığı jestle konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl İtalya’da nikah masasına oturduğu Emire Cansu Kurtaran için ultra lüks bir araç tasarlattığı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre; içinde yok yok olan bu araç, hem şatafatı hem de detaylarıyla ağızları açık bıraktı. Reynmen’in bu özel tasarım için milyonları gözden çıkardığı söyleniyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/reynmen-esi-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazinin özel hayatıyla konuşulan isimlerinden Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, aile içindeki krizlerle de gündemimizin sık sık baş köşesinde.

Magazinin özel hayatıyla konuşulan isimlerinden Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, aile içindeki krizlerle de gündemimizin sık sık baş köşesinde.

Hatırlarsınız; geçtiğimiz aylarda annesi Nasibe Yılmaz’ın Hadise’nin dansına yaptığı eleştiri olayların fitilini ateşlemişti. Gelini Emire Cansu Kurtaran da bu eleştiriyi desteklemediğini sosyal medyada yaptığı beğeniyle belli etmiş, ardından da kaynana-gelin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.

Bu süreçte Nasibe Yılmaz’ın göndermeli paylaşımları artmış, Reynmen de annesini takipten çıkararak tarafını belli etmişti.

Bu süreçte Nasibe Yılmaz’ın göndermeli paylaşımları artmış, Reynmen de annesini takipten çıkararak tarafını belli etmişti.

Ünlü rapçi ilk kez konuşarak, “Annem de olsa bazı şeyleri görmek istemiyorsun ama sonuçta o benim annemdir. Kin yok, ama eşim de benim ailem ve ona sahip çıkmam gerek” diyerek eşini savunmuştu. Polemiğin odağındaki Hadise yorumuna da değinen Reynmen, “Gereksizdi ama annem haber niteliği taşıdığını düşünmeden yorum yaptı, onu da anlamak gerek” demişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu gerginliklerin ardından Reynmen, bu kez yaptığı jestle gündeme geldi.

Tüm bu gerginliklerin ardından Reynmen, bu kez yaptığı jestle gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan iddiaya göre biricik eşi Emire Cansu Kurtaran için ultra lüks bir araç tasarlattı. Dünyaca ünlü bir moda markasının kumaşlarıyla kaplanan araç, son teknoloji donanımlarla adeta bir saraya dönüştürüldü. İçinde yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5, kahve makinesi ve özel buzdolabı bile var.

Reynmen’in bu gösterişli jest için tam 2 milyon TL harcadığı da konuşulanlar arasında.

Reynmen’in bu gösterişli jest için tam 2 milyon TL harcadığı da konuşulanlar arasında.

Görünen o ki ünlü rapçi, annesiyle yaşanan tüm gerilimin ardından eşine verdiği değeri bu kez milyonluk bir araçla göstermiş oldu. Bakalım Nasibe Yılmaz'ın bu jeste bir tepkisi olacak mı? Merakla bekliyoruz... 🫢

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

deniz baykal zihniyetliler annesiyle küstürdüler hadise yüzünden sanki reynmen hadiseyle evli

futboltopu20

gerçek adı yusuf aktaş ama bu yaptığıyla yusuf baykal oluyor

Emre Keskin

yavaş gel