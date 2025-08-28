Kaynana-Gelin Krizinde Eşinin Tarafını Seçen Reynmen'den Emire Cansu Kurtaran'a Ultra Lüks Jest!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/reynmen-esi-...
Reynmen, kariyerinden çok son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Annesiyle eşi arasında yaşanan gerginliklerin ardından sık sık manşetlere taşınan ünlü rapçi, şimdi de eşine yaptığı jestle konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl İtalya’da nikah masasına oturduğu Emire Cansu Kurtaran için ultra lüks bir araç tasarlattığı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre; içinde yok yok olan bu araç, hem şatafatı hem de detaylarıyla ağızları açık bıraktı. Reynmen’in bu özel tasarım için milyonları gözden çıkardığı söyleniyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinin özel hayatıyla konuşulan isimlerinden Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş, aile içindeki krizlerle de gündemimizin sık sık baş köşesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu süreçte Nasibe Yılmaz’ın göndermeli paylaşımları artmış, Reynmen de annesini takipten çıkararak tarafını belli etmişti.
Tüm bu gerginliklerin ardından Reynmen, bu kez yaptığı jestle gündeme geldi.
Reynmen’in bu gösterişli jest için tam 2 milyon TL harcadığı da konuşulanlar arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
deniz baykal zihniyetliler annesiyle küstürdüler hadise yüzünden sanki reynmen hadiseyle evli
gerçek adı yusuf aktaş ama bu yaptığıyla yusuf baykal oluyor
yavaş gel