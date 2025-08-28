onedio
Taciz İfşası Sebebiyle 'Ben Leman' Dizisinden Çıkarılan Tayanç Ayaydın'ın Yerine Gelen Oyuncu Belli Oldu!

Taciz İfşası Sebebiyle 'Ben Leman' Dizisinden Çıkarılan Tayanç Ayaydın'ın Yerine Gelen Oyuncu Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.08.2025 - 20:26

Tozluyaka setindeki genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan oyuncu Tayanç Ayaydın, bu sezon NOW TV'de başrolde yer alacağı 'Ben Leman' dizisinden çıkarılmıştı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tayanç Ayaydın'ın yerine 'Ben Leman' dizisinde Burçin Terziıoğlu'nun partneri olacak oyuncu belli oldu! Kadroya dahil olan isim sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sanat dünyasındaki taciz ve ifşa mesajları alıp başını giderken, ifşalanan isimler arasından en çok dikkat çekenlerden biri de Tayanç Ayaydın olmuştu.

Sanat dünyasındaki taciz ve ifşa mesajları alıp başını giderken, ifşalanan isimler arasından en çok dikkat çekenlerden biri de Tayanç Ayaydın olmuştu.

2022 yılında Tozluyaka dizisinde rol alan Tayanç Ayaydın'la beraber kadroda yer alan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Ayaydın'ın kendisine yolladığını iddia ettiği mesajları ifşalamıştı. 

Sektörden silinme korkusu sebebiyle sessiz kaldığını söyleyen Doğa Lara Akkaya'nın ifşaları büyük yankı uyandırmış, bu sezon Ben Leman dizisinde Ayaydın'la rol alacak Burçin Terzioğlu'nun da tepki göstermesine sebep olmuştu. 

Yaşananlar için özür dileyen Tayanç Ayaydın taciz iddiasını kabul etmemiş ve hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti. Kadrodaki kişilerin tepkisi büyüdüğünden dizideki akıbetinin ne olacağı da merakla bekleniyordu.

Tayanç Ayaydın, NOW TV'nin 'Ben Leman' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayaydın'ın çıkarılma haberiyle beraber sosyal medya, Burçin Terizoğlu'na partner yakıştırmaları yapmaya, isimler önermeye başlamıştı.

Ayaydın'ın çıkarılma haberiyle beraber sosyal medya, Burçin Terizoğlu'na partner yakıştırmaları yapmaya, isimler önermeye başlamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından önerilen isimler arasında yoktu ama Birsen Altuntaş'un duyurduğu üzere 'Ben Leman' kadrosuna, Burçin Terzioğlu'nun partneri olmak üzere Özgür Çevik dahil oldu! 

Yabancı Damat rolüyle hepimizin hafızasına kazınan Özgür Çevik, Tayanç Ayaydın'ın ifşaları çıkmasaydı hayat vereceği 'Demir' karakterini canlandıracak.

