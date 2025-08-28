Taciz İfşası Sebebiyle 'Ben Leman' Dizisinden Çıkarılan Tayanç Ayaydın'ın Yerine Gelen Oyuncu Belli Oldu!
Tozluyaka setindeki genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan oyuncu Tayanç Ayaydın, bu sezon NOW TV'de başrolde yer alacağı 'Ben Leman' dizisinden çıkarılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tayanç Ayaydın'ın yerine 'Ben Leman' dizisinde Burçin Terziıoğlu'nun partneri olacak oyuncu belli oldu! Kadroya dahil olan isim sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sanat dünyasındaki taciz ve ifşa mesajları alıp başını giderken, ifşalanan isimler arasından en çok dikkat çekenlerden biri de Tayanç Ayaydın olmuştu.
Ayaydın'ın çıkarılma haberiyle beraber sosyal medya, Burçin Terizoğlu'na partner yakıştırmaları yapmaya, isimler önermeye başlamıştı.
