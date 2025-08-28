onedio
6. Kez Nikah Masasına Oturdu: Mehmet Ali Erbil, Kendisinden 42 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
28.08.2025 - 18:16

Çok uzun bir süredir sürekli ayrılıp barışmalarıyla, aralarında geçen çirkin ve bel altı konuşmalarla gündeme oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan evlendi!

Bugün, altıncı kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in sade düğününden ilk kareleri buyurun beraber inceleyelim...

"Büyük gün" geldi çattı... 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, bugün altıncı kez nikah masasına oturdu!

Yalnızca 6 gün önce sürekli tartışıp, birbirine girip, ayrılıp barıştığı 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenme kararı aldığını duyuran Mehmet Ali Erbil'in açıklaması herkese sürpriz olmuştu. 

Mehmet Ali Erbil'den beklenmeyecek bir hareket olduğu için değil elbette, aylarca Gülseren Ceylan ve Mali kavgalarına TikTok'ta o kadar çok maruz kaldık, o kadar çirkin ve bel altı açıklamalar duyduk ki bu ikili yedi cihan bir araya gelse barışmaz fikri oluşmuştu. 

Ama toksik aşklar vadesi dolana kadar bitmez, zıt kutuplar birbirini çeker sözleri doğru herhalde... Nasıl olduysa birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan ikili, 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Ayrıca aralarındaki büyük problemlerden biri olan 'evlilik sözleşmesi' meselesini de çözdükleri, bir sözleşme imzalanacağı öğrenilmişti.

Kaçıranlar için aniden gelen duyurunun detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bügünde dek 5 kez evlenen 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'la az önce evlendi!

Aile ve yakın dostlar arasında gerçekleşen düğün, Mehmet Ali Erbil'in Sarıyer'deki evinin bahçesinde yapıldı.

