6. Kez Nikah Masasına Oturdu: Mehmet Ali Erbil, Kendisinden 42 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Evlendi!

Yalnızca 6 gün önce sürekli tartışıp, birbirine girip, ayrılıp barıştığı 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenme kararı aldığını duyuran Mehmet Ali Erbil'in açıklaması herkese sürpriz olmuştu.

Mehmet Ali Erbil'den beklenmeyecek bir hareket olduğu için değil elbette, aylarca Gülseren Ceylan ve Mali kavgalarına TikTok'ta o kadar çok maruz kaldık, o kadar çirkin ve bel altı açıklamalar duyduk ki bu ikili yedi cihan bir araya gelse barışmaz fikri oluşmuştu.

Ama toksik aşklar vadesi dolana kadar bitmez, zıt kutuplar birbirini çeker sözleri doğru herhalde... Nasıl olduysa birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan ikili, 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Ayrıca aralarındaki büyük problemlerden biri olan 'evlilik sözleşmesi' meselesini de çözdükleri, bir sözleşme imzalanacağı öğrenilmişti.