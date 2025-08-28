6. Kez Nikah Masasına Oturdu: Mehmet Ali Erbil, Kendisinden 42 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Evlendi!
Çok uzun bir süredir sürekli ayrılıp barışmalarıyla, aralarında geçen çirkin ve bel altı konuşmalarla gündeme oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan evlendi!
Bugün, altıncı kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in sade düğününden ilk kareleri buyurun beraber inceleyelim...
"Büyük gün" geldi çattı... 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, bugün altıncı kez nikah masasına oturdu!
Bügünde dek 5 kez evlenen 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'la az önce evlendi!
Aile ve yakın dostlar arasında gerçekleşen düğün, Mehmet Ali Erbil'in Sarıyer'deki evinin bahçesinde yapıldı.
