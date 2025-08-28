onedio
Sabır Taştı: Manifest Kızları, Yedikleri Sistematik Lince, Maruz Kaldıkları Zorbalıklara ve Tacize İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.08.2025 - 17:20

Taciz ve ifşa gündeminin bir an olsun dinmediği şu son bir haftada, Manifest Mina'nın erkek arkadaşı Anıl Emre Daldal'ın da ifşalananlar arasında olması, ilk günden bu yana düzenli bir linç yiyen Manifest kızlarının yeniden gündeme oturmasına sebep olmuştu. 

Manifest kızları, 'kuruldukları günden bu yana maruz kaldıkları' taciz, nefret suçu, iftira, hakaret, taciz sebebiyle isyan ettikleri bir mesaj yayınladı. 

Buyurun detayları beraber incleyeleim.

Fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşasının çıkmasının ardından Manifest grubu, bahsi geçen sanatçıyla çekimlerini iptal etmiş, sosyal medya hesabından da duyurmuştu.

Son zamanlarda Türkiye'deki en dikkat çeken isimler olan kızlar, hayatımıza aniden girip milyonların kalbini fethedince şöhretin dezavantajlarıyla da tanışmak zorunda kalmıştı. 

Önce Manifest Mina'nın yıllar önce attığı tweet'ler su üstüne çıkarıldı ve Mina linç yedi. Ardından Sueda'nın BLACKPINK grubu hakkındaki yorum tepki çekmiş, bir linç de ona gelmişti. Özel hayatları didik didik araştırılmaya başlayan kızlara tepkili olan kesim, kirli çamaşırları dökme operasyonuna başladı ve arkası da kesilmedi. 

Taciz ve ifşa gündemi sanat camiasında patlak verdikten sonra duruşunu belli eden kızlar birkaç gün içerisinde talihsiz bir haberle karşı karşıya kaldı. Birçok ünlü ismin ifşaları ortaya döküldü ve bu isimler arasında Manifest Mina'nın şarkıcı sevgili Anıl Emre Daldal da yer alıyordu...

Bir süre sessizliğini koruyan ve ne diyeceği merak edilen Mina, geçtiğimiz saatlerde Manifest kanalından Anıl Emre Daldal'la ilişkisinin bittiğini duyurdu. Aynı açıklamayı Anıl Emre Daldal da yaptı.

Kaçıranlar için olayın detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Manifest grubu, geçtiğimiz saatlerde X hesabından uzunca bir açıklama paylaştı, hem sitem hem de isyan etti.

Gündem kadınların yaşadığı taciz ve sessiz kalmak zorunda kaldıkları veya bırakıldıkları kabuslarken, Mina ve Sueda'nın ayrı Manifest grubunun ayrı linç edilmesi kızların sabrını taşırdı. 

Hep bir ağızdan nerede durduklarının ilk günden bu yana çok bariz olduğunu vurgulayan Manifest, kuruldukları günden bu yana 'her gün ve her çevreden maruz kaldıkları zorbalık, baskı, hakaret, iftira, cinsiyet ayrımcılığı, aşağılanma, sistematik linç denemeleri ve hatta son dönemde ortaya çıkan şiddet ve ölüm tehditleriyle NEFRET SUÇU VE TACİZİN her türlüsünü' yaşadıklarını dile getirip, isyan etti. 

'Kadın tacizinin konuşulduğu olaylarda dahi, aylardır herkesin gözü önünde ülkenin en büyük organize tacizlerinden birini yaşayan bir kadın grubunun hedef gösterilmesi, okun yine tacizciler yerine taciz gören kadınlara doğrultulması ülkemizde yaşanan kısır döngüye çok güzel bir örnek' ifadelerini kullandılar. 

Oldukça haklı bir noktaya parmak bastılar...

Açıklamalarının tamamını şöyle bırakalım 👇️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
