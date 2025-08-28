Sabır Taştı: Manifest Kızları, Yedikleri Sistematik Lince, Maruz Kaldıkları Zorbalıklara ve Tacize İsyan Etti!

Son zamanlarda Türkiye'deki en dikkat çeken isimler olan kızlar, hayatımıza aniden girip milyonların kalbini fethedince şöhretin dezavantajlarıyla da tanışmak zorunda kalmıştı.

Önce Manifest Mina'nın yıllar önce attığı tweet'ler su üstüne çıkarıldı ve Mina linç yedi. Ardından Sueda'nın BLACKPINK grubu hakkındaki yorum tepki çekmiş, bir linç de ona gelmişti. Özel hayatları didik didik araştırılmaya başlayan kızlara tepkili olan kesim, kirli çamaşırları dökme operasyonuna başladı ve arkası da kesilmedi.

Taciz ve ifşa gündemi sanat camiasında patlak verdikten sonra duruşunu belli eden kızlar birkaç gün içerisinde talihsiz bir haberle karşı karşıya kaldı. Birçok ünlü ismin ifşaları ortaya döküldü ve bu isimler arasında Manifest Mina'nın şarkıcı sevgili Anıl Emre Daldal da yer alıyordu...

Bir süre sessizliğini koruyan ve ne diyeceği merak edilen Mina, geçtiğimiz saatlerde Manifest kanalından Anıl Emre Daldal'la ilişkisinin bittiğini duyurdu. Aynı açıklamayı Anıl Emre Daldal da yaptı.