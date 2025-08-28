Sabır Taştı: Manifest Kızları, Yedikleri Sistematik Lince, Maruz Kaldıkları Zorbalıklara ve Tacize İsyan Etti!
Taciz ve ifşa gündeminin bir an olsun dinmediği şu son bir haftada, Manifest Mina'nın erkek arkadaşı Anıl Emre Daldal'ın da ifşalananlar arasında olması, ilk günden bu yana düzenli bir linç yiyen Manifest kızlarının yeniden gündeme oturmasına sebep olmuştu.
Manifest kızları, 'kuruldukları günden bu yana maruz kaldıkları' taciz, nefret suçu, iftira, hakaret, taciz sebebiyle isyan ettikleri bir mesaj yayınladı.
Buyurun detayları beraber incleyeleim.
Fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşasının çıkmasının ardından Manifest grubu, bahsi geçen sanatçıyla çekimlerini iptal etmiş, sosyal medya hesabından da duyurmuştu.
Manifest grubu, geçtiğimiz saatlerde X hesabından uzunca bir açıklama paylaştı, hem sitem hem de isyan etti.
Açıklamalarının tamamını şöyle bırakalım 👇️
