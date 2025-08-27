Gözlerimiz Bayram Edecek: Halit Ergenç'li Kral Kaybederse Kadrosuna Bomba Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Star TV'nin sevilen ve merakla beklenen dizisi Kral Kaybederse hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekranın çok sevdiği olay bir isim kadroya 'Sevda' karakterini canlandırmak üzere dahil oldu...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse ilk bölümünden bu yana büyük bir izleyici kitlesi kazanmayı başaran diziler arasına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat Kral Kaybederse ile ilgili asıl sürpriz ve müjdeli haber, geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş'tan geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın