Gözlerimiz Bayram Edecek: Halit Ergenç'li Kral Kaybederse Kadrosuna Bomba Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Gözlerimiz Bayram Edecek: Halit Ergenç'li Kral Kaybederse Kadrosuna Bomba Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 22:57

Star TV'nin sevilen ve merakla beklenen dizisi Kral Kaybederse hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekranın çok sevdiği olay bir isim kadroya 'Sevda' karakterini canlandırmak üzere dahil oldu... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse ilk bölümünden bu yana büyük bir izleyici kitlesi kazanmayı başaran diziler arasına girdi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse ilk bölümünden bu yana büyük bir izleyici kitlesi kazanmayı başaran diziler arasına girdi.

Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu, OGM PICTURES yapımcılığındaki, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi güçlü isimleri kadrosunda bulundurani “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.

İki yıl sonrasına uzanan bir zaman atlamasıyla başlayacak olan yeni sezonun karakterleri yepyeni sınavlarla karşı karşıya bırakacağını duymuş ve heyecanlanmıştık!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmişti:

Fakat Kral Kaybederse ile ilgili asıl sürpriz ve müjdeli haber, geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş'tan geldi!

Fakat Kral Kaybederse ile ilgili asıl sürpriz ve müjdeli haber, geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş'tan geldi!

En son Ömer dizisinde Selahattin Paşalı'nın partneri olarak izlediğimiz Gökçe Bahadır'ın Kral Kaybederse kadrosuna dahil olacağı öğrenildi. 

Henüz karakterinin derinlikleri bilinmiyor olsa da Gökçe Bahadır, bu sezon Kral Kaybederse'nin 'Sevda'sına hayat verecek!

Gözlerimiz bayram edecek belli oldu, hayırlı uğurlu olsun.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
