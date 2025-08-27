onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ablam Biliyor İşini": İlk Defa Ayranla Tanışan Amerikalı Rapçi Azealia Banks, Ayran Coşkusuyla "Aferin"i Aldı

"Ablam Biliyor İşini": İlk Defa Ayranla Tanışan Amerikalı Rapçi Azealia Banks, Ayran Coşkusuyla "Aferin"i Aldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 21:27

Amerikalı ünlü rapçi Azealia Banks'in ayran içtiği ve hayatında içtiği en iyi şey olduğuna kanaat getirdiği iddia edildi. X'te büyük bir hızla yayılan Banks iddiası, sosyal medya kullanıcılarının kalbini fena çaldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hani bazı şarkılar vardır, bir dönem gençliğimizin fon müziği olur… İşte Azealia Banks’in dillere pelesenk olan “212” şarkısı tam da öyleydi!

Hani bazı şarkılar vardır, bir dönem gençliğimizin fon müziği olur… İşte Azealia Banks’in dillere pelesenk olan “212” şarkısı tam da öyleydi!

2010’ların başında kulaklığımızdan hiç eksik olmayan bu şarkı, Banks’in hem asi hem özgün tavrıyla birleşince bir anda internet fenomenine dönüşmüştü. 

Rap dünyasında sivri dili, tartışmalı çıkışları ve sahnedeki enerjisiyle gündemden düşmeyen Azealia Banks, yıllar sonra hâlâ aynı “bad girl” aurasını koruyor. Ara sıra sosyal medya paylaşımları ülkemizde de gündem oluyor.

Geçtiğimiz saatlerde de tam olarak böyle bir vaka yaşandı!

Geçtiğimiz saatlerde de tam olarak böyle bir vaka yaşandı!

X'te aniden Azealia Banks'in ilk kez ayran içip, 'İçtiğim en iyi şey' yorumunda bulunduğu iddiası dönmeye başladı.

Hemen hemen X'teki tüm hesapların gündeme taşıdığı Azealia Banks'in ayran coşkusu sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti!

Ayrana aşık olduğu iddia edilen Azealia, şayet iddialar doğruysa Türklerden koca bir 'Aferin''i aldı bile!

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım👇️

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın