Yazar Aylin Balboa'dan Taciz ve İfşa Gündemi Hakkında Tokat Gibi Çarpan Sözler!

Yazar Aylin Balboa'dan Taciz ve İfşa Gündemi Hakkında Tokat Gibi Çarpan Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 17:16

Cesur dili, unutulmaz öyküleri ve hayvan sevgisiyle edebiyatın özgün isimlerinden biri olan yazar Aylin Balboa, ülkede bir an olsun dinmeyen taciz ve ifşa gündemiyle ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balboa'nın insana tokat gibi çarpan açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti. 

Aylin Balboa, özellikle kısa öykü türünde ortaya koyduğu eserlerle dikkatleri üzerine çeken, modern edebiyatın özgün kalemlerinden biri.

Aylin Balboa, özellikle kısa öykü türünde ortaya koyduğu eserlerle dikkatleri üzerine çeken, modern edebiyatın özgün kalemlerinden biri.

Eserlerinde kullandığı yalın ama çarpıcı dil, onu kendi kuşağının öne çıkan yazarlarından biri haline gelmesine sebep olurken, “Cesur Yeni Hayvanlar”, “Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey”, “Uyuyan Güzel Tabancası” ve son olarak “Kafamda Bir Tuhaflık Var” gibi kitapları, hem okurdan hem de eleştirmenlerden büyük ilgi görüyor. 

Edebiyat dünyasında sadece kalemiyle değil, cesur duruşuyla da fark yaratan Aylin Balboa, geçtiğimiz saatlerde ülkemizin son birkaç gündür gündeminden düşmeyen taciz ve ifşa gündemi hakkında çarpıcı satırlar kaleme aldı.

Türkiye'de kadın olmanın ne demek olduğunu en çıplak haliyle, eksiksiz bir şekilde anlatan Aylin Balboa, "Bu ülke kadınlar için bir "erkekleri idare etme" cumhuriyetidir." dedi.

Türkiye'de kadın olmanın ne demek olduğunu en çıplak haliyle, eksiksiz bir şekilde anlatan Aylin Balboa, "Bu ülke kadınlar için bir “erkekleri idare etme” cumhuriyetidir." dedi.

'Küçücük yaşından itibaren idare etmeyi öğrenirsin. Aman sinirlenmesinler, aman kızmasınlar. Memelerin azıcık büyüdüğünde, yani omurgan henüz dik durmayı öğrenmemişken daha, hemen kamburlaşmaya başlarsın. Aman tahrik olmasınlar. Hiç ihtimal vermeyeceğin, abi dediğin insanlar sana sarkmaya başladığında yanlış bir mesaj mı verdim diye kendini suçlarsın.  

Daha dizleri yaralı minicik bir kızken, oralara hep gelen bir seyyar satıcı seni arabasına bindirip kaçırmaya çalıştığında mesela, elinden zor kurtulsan da bu olanı güvendiğin erkeklere bile anlatamazsın. Gidip onu öldürürlerse hapse girerler çünkü, yine suçlu sen olursun. Dedim ya hep idare edersin. Okuma yazma öğrenmeden önce, daha sen kim olduğunu anlamadan önce anlarsın bütün bunları.' ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada tacize uğramamış tek bir kadın yoktur" vurgusu yapan Balboa, bu gerçekten adı kadar emin olduğunun da altını çizdi.

"Bu coğrafyada tacize uğramamış tek bir kadın yoktur" vurgusu yapan Balboa, bu gerçekten adı kadar emin olduğunun da altını çizdi.

'Tecavüze uğramadıysak şanslı hissederiz genelde kendimizi. Bütün o maruz kaldıklarımızı ufak tefek “pürüzler” sayıp yaşamaya devam ederiz.  

Biliriz ki anlatsak da inanmayacak, faili cezalandırmayacak, bizi daha da utanç içinde bırakacak bir sistem vardır karşımızda çünkü.' açıklamasıyla da ülkede konu kadın olduğunda sistemin nasıl da işlemediğinden yakındı. 

İçini döktüğü satırları ayrıca bir gönderi olarak paylaşan Aylin Balboa, gönderisine de; 'Son olarak şunu ekleyeceğim: Bütün erkekler tacizci değildir ama her kadın tacize uğramıştır. Bu dehşetli gerçeği kabul edersek belki hep beraber ilerlemenin bir yolunu buluruz. Yoksa buralar hep orta çağ olarak kalır.' notunu düştü. 

Balboa'nın tokat gibi çarpan satırları kısa sürede gündeme otururken, başta hemcinsleri olmak üzere sosyal medya kullanıcılarından 'İmza, kaşe, mühür' şeklindeki yorumlar gecikmedi.

