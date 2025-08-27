Yazar Aylin Balboa'dan Taciz ve İfşa Gündemi Hakkında Tokat Gibi Çarpan Sözler!
Cesur dili, unutulmaz öyküleri ve hayvan sevgisiyle edebiyatın özgün isimlerinden biri olan yazar Aylin Balboa, ülkede bir an olsun dinmeyen taciz ve ifşa gündemiyle ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balboa'nın insana tokat gibi çarpan açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Aylin Balboa, özellikle kısa öykü türünde ortaya koyduğu eserlerle dikkatleri üzerine çeken, modern edebiyatın özgün kalemlerinden biri.
Türkiye'de kadın olmanın ne demek olduğunu en çıplak haliyle, eksiksiz bir şekilde anlatan Aylin Balboa, "Bu ülke kadınlar için bir “erkekleri idare etme” cumhuriyetidir." dedi.
"Bu coğrafyada tacize uğramamış tek bir kadın yoktur" vurgusu yapan Balboa, bu gerçekten adı kadar emin olduğunun da altını çizdi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
