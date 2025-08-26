onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taciz İfşasıyla Gündeme Oturan Tayanç Ayaydın, NOW TV'de Yayınlanacak Ben Leman Dizisinden Çıkarıldı!

Taciz İfşasıyla Gündeme Oturan Tayanç Ayaydın, NOW TV'de Yayınlanacak Ben Leman Dizisinden Çıkarıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 21:36

Taciz ifşaları ortaya çıkan ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın, bu sezon NOW TV'de yayınlanacak olan ve başrolünde yer aldığı dizi Ben Leman'dan çıkarıldı. 

Haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Tozluyaka'da beraber rol aldığı Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan Tayanç Ayaydın, büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Tozluyaka'da beraber rol aldığı Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan Tayanç Ayaydın, büyük tepki çekmişti.

Birçok meslektaşının kendisine tepki göstermesine rağmen sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Ayaydın, geçtiğimiz saatlerde ilk açıklamasını yapmıştı. 

Tüm içtenliğiyle özür dilediğini ve şimdi baktığında mesajın yanlış anlaşılabileceğini gördüğünü belirten Tayanç Ayaydın, hakkını korumak için hukuki yollara başvuracağını söylemişti. 

Bu sırada, bu sezon NOW TV ekranlarında yayınlanacak Ben Leman dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu ve rol arkadaşı Şebnem Sönmez de yaşananlara tepki göstermiş, tarafını belli etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu ieçriğimizde bahsetmiştik:

Yasal haklarını kullanmaya hazırlanan Tayanç Ayaydın’ın diziye devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Yasal haklarını kullanmaya hazırlanan Tayanç Ayaydın’ın diziye devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'tan gelen son dakika haberine göre Tayanç Ayaydın ve yapım şirketi NTC Medya'nın yollarını ayırdığı öğrenildi. 

Dizide Tayanç Ayaydın'ın canlandıracağı 'Genel Cerrah Demir”i başka bir oyuncu canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
6
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın