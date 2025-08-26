Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'a Ben Leman Dizisindeki Usta Oyuncu Şebnem Sönmez'den Tepki!
Hakkında taciz iddiaları ve mesaj ifşaları çıkan ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın yeni sezonda yayınlanacak olan Ben Leman dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu, yaşananlara tepki göstermişti.
Burçin Terzioğlu'ndan sonra Ben Leman dizisinin kadrosundaki bir oyuncu daha Tayanç Ayaydın'ın ifşaları üzerine taciz gündemine sessiz kalmamayı tercih etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde patlak veren taciz iddiaları ve mesaj ifşaları gündeminde Tayanç Ayaydın'ın adı da yer almıştı.
Bu sırada, bu sezon NOW TV ekranlarında yayınlanması beklenen Ben Leman dizisinde başrolü oynayacak Tayanç Ayaydın'ın partneri Burçin Terzioğlu yaşananlara sessiz kalamamıştı.
Ben Leman dizisinin kadrosundaki bir isim daha Tayanç Ayaydın'a tepki gösterirken, Burçin Terzioğlu'nun paylaşımına destek çıktı.
