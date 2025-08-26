onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'a Ben Leman Dizisindeki Usta Oyuncu Şebnem Sönmez'den Tepki!

Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'a Ben Leman Dizisindeki Usta Oyuncu Şebnem Sönmez'den Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 19:57

Hakkında taciz iddiaları ve mesaj ifşaları çıkan ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın yeni sezonda yayınlanacak olan Ben Leman dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu, yaşananlara tepki göstermişti. 

Burçin Terzioğlu'ndan sonra Ben Leman dizisinin kadrosundaki bir oyuncu daha Tayanç Ayaydın'ın ifşaları üzerine taciz gündemine sessiz kalmamayı tercih etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde patlak veren taciz iddiaları ve mesaj ifşaları gündeminde Tayanç Ayaydın'ın adı da yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde patlak veren taciz iddiaları ve mesaj ifşaları gündeminde Tayanç Ayaydın'ın adı da yer almıştı.

Bugüne dek birçok projede izlediğimiz ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın Tozluyaka dizisindeki 9 gençten biri olan Doğa Lara Akkaya'yı taciz ettiği iddiası bizzat Doğa Lara Akkaya tarafından ortaya atılmıştı.

Doğa Lara Akkaya'nın mesajları da ifşa etmesi üzerine bir özür metni yayınlayan ve ilk açıklamasını geçtiğimiz saatlerde yapan Tayanç Ayaydın, 'Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim.' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için Ayaydın'ın açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu sırada, bu sezon NOW TV ekranlarında yayınlanması beklenen Ben Leman dizisinde başrolü oynayacak Tayanç Ayaydın'ın partneri Burçin Terzioğlu yaşananlara sessiz kalamamıştı.

Bu sırada, bu sezon NOW TV ekranlarında yayınlanması beklenen Ben Leman dizisinde başrolü oynayacak Tayanç Ayaydın'ın partneri Burçin Terzioğlu yaşananlara sessiz kalamamıştı.

Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım” ifadelerini kullanan Burçin Terzioğlu kadınların yanında olduğunu belirtmiş, dizideki Tayanç Ayaydın'ı da takipten çıkmıştı.

Ben Leman dizisinin kadrosundaki bir isim daha Tayanç Ayaydın'a tepki gösterirken, Burçin Terzioğlu'nun paylaşımına destek çıktı.

Ben Leman dizisinin kadrosundaki bir isim daha Tayanç Ayaydın'a tepki gösterirken, Burçin Terzioğlu'nun paylaşımına destek çıktı.

Usta oyuncu Şebnem Sönmez, Burçin Terzioğlu'nun 'Tüm kadınların yanındayım' vurgusu yaptığı hikayeyi birebir kendi hesabında paylaştı ve 'Seni seviyorum canım' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın