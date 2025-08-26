Burçin Terzioğlu Güzel Koy Dizisindeki Partneri Tayanç Ayaydın Hakkındaki Taciz İddialarına Sessiz Kalmadı!

Akkaya, 2022 yılında birlikte rol aldığı Tozluyaka dizisi sırasında Tayanç Ayaydın’dan taciz gördüğünü iddia etti ve bazı mesajlarını ifşa etti. Bu paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, magazin dünyasında tartışmaların odağı haline geldi.

Öte yandan, Tayanç Ayaydın’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Oyuncu sosyal medya üzerinden sessizliğini korurken, bazı ünlü isimler tarafından yapılan destek ve tepki paylaşımları da olayın sosyal medyada yayılmasını sağladı.