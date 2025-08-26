Burçin Terzioğlu Güzel Koy Dizisindeki Partneri Tayanç Ayaydın Hakkındaki Taciz İddialarına Sessiz Kalmadı!
Son dönemde Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz iddiaları magazin gündemini sallarken, özellikle Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşlarının tepkileri merak konusu olmuştu.
Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni projede birlikte rol alacağı Ayaydın hakkındaki iddialara sessiz kalmadı. Terzioğlu, sosyal medya paylaşımında, geçmişte ya da günümüzde tacize maruz kalan tüm kadınların yanında olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın sosyal medya hesabından Tayanç Ayaydın'la ilgili ortaya attığı iddialar gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun son olarak Tayanç Ayaydın'la "Güzel Koy" isimli dizide birlikte oynayacağı ortaya çıkmıştı.
Burçin Terzioğlu çıkan taciz iddiaları ve Doğa Lara Akkaya'nın ifşaladığı mesajların ardından sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.
Burçin Terzioğlu, yeni projesinde rol arkadaşı olan Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın