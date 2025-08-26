onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burçin Terzioğlu Güzel Koy Dizisindeki Partneri Tayanç Ayaydın Hakkındaki Taciz İddialarına Sessiz Kalmadı!

Burçin Terzioğlu Güzel Koy Dizisindeki Partneri Tayanç Ayaydın Hakkındaki Taciz İddialarına Sessiz Kalmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2025 - 15:42

Son dönemde Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz iddiaları magazin gündemini sallarken, özellikle Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşlarının tepkileri merak konusu olmuştu. 

Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni projede birlikte rol alacağı Ayaydın hakkındaki iddialara sessiz kalmadı. Terzioğlu, sosyal medya paylaşımında, geçmişte ya da günümüzde tacize maruz kalan tüm kadınların yanında olduğunu dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın sosyal medya hesabından Tayanç Ayaydın'la ilgili ortaya attığı iddialar gündeme oturdu.

Son günlerde genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın sosyal medya hesabından Tayanç Ayaydın'la ilgili ortaya attığı iddialar gündeme oturdu.

Akkaya, 2022 yılında birlikte rol aldığı Tozluyaka dizisi sırasında Tayanç Ayaydın’dan taciz gördüğünü iddia etti ve bazı mesajlarını ifşa etti. Bu paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, magazin dünyasında tartışmaların odağı haline geldi.

 Öte yandan, Tayanç Ayaydın’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Oyuncu sosyal medya üzerinden sessizliğini korurken, bazı ünlü isimler tarafından yapılan destek ve tepki paylaşımları da olayın sosyal medyada yayılmasını sağladı.

O iddiaların detaylarından ve ortaya çıkan mesajlardan bahsetmiştik:

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun son olarak Tayanç Ayaydın'la "Güzel Koy" isimli dizide birlikte oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun son olarak Tayanç Ayaydın'la "Güzel Koy" isimli dizide birlikte oynayacağı ortaya çıkmıştı.

NOW'ın yeni dizisi 'Güzelkoy' için hazırlıklar sürerken, başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun partneri olarak Tayanç Ayaydın'ın diziye katıldığı açıklanmıştı. Ayaydın'ın dizide Genel Cerrah Demir Arıkan karakterini canlandıracağı öğrenilmişti.

Burçin Terzioğlu canlandırdığı Leman karakteriyle ekranlara dönerken ortaya çıkan iddialara karşı tepkisi merak konusuydu.

Burçin Terzioğlu çıkan taciz iddiaları ve Doğa Lara Akkaya'nın ifşaladığı mesajların ardından sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Burçin Terzioğlu çıkan taciz iddiaları ve Doğa Lara Akkaya'nın ifşaladığı mesajların ardından sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

“Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım” ifadelerini kullanan Burçin Terzioğlu kadınların yanında olduğunu belirtti.

Burçin Terzioğlu, yeni projesinde rol arkadaşı olan Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı.

Burçin Terzioğlu, yeni projesinde rol arkadaşı olan Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın