Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'ın "İçten Özürü" İfşa Sahibi Doğa Lara Akkaya'nın Sabrını Taşırdı!

Böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığına inanamadığını belirten Doğa Lara Akkaya,

'Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu, kimseyi tetiklemeden bunu yapmak istediğimi düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem.

Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya, haklı. O bana attığı son mesaj zaten, attığında da sevgili hocamız Semih Bağcı yanımdaydı, herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesinde olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk.

Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları bir predator gibi kolladığını, defalarca “keşke yaşın biraz daha büyük olsa, öyle durursan öpücem” gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba. Bir de tacizin ne olduğunu anlatmış açıklamasında, sağ olsun.' dedi.