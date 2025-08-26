Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'ın "İçten Özürü" İfşa Sahibi Doğa Lara Akkaya'nın Sabrını Taşırdı!
Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan Tayanç Ayaydın, sessizliğini bozmuş ve tüm 'içtenliğiyle' özür dilemişti.
Tayanç Ayaydın'ın 'özürünü' ve hukuki yollara başvuracağını açıkladığı metni gören Doğa Lara Akkaya, sinirlerine hakim olamadı. Direkt olarak Tayanç Ayaydın'a seslendi.
Sanat camiasının gündeminde günlerdir ardı arkası kesilmeyen taciz iddiaları ve mesaj ifşaları var...
Bugüne dek sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, sosyal medyadaki tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bir açıklamada bulunmuştu.
Tayanç Ayaydın'ın "içten özürünü" görüp hukuki yollara başvuracağını öğrenen ifşa sahibi Doğa Lara Akkaya, sinirlerine hakim olamadı.
