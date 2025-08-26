onedio
Taciz İfşası Çıkan Tayanç Ayaydın'ın "İçten Özürü" İfşa Sahibi Doğa Lara Akkaya'nın Sabrını Taşırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 21:10

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından taciz mesajları ifşalanan Tayanç Ayaydın, sessizliğini bozmuş ve tüm 'içtenliğiyle' özür dilemişti. 

Tayanç Ayaydın'ın 'özürünü' ve hukuki yollara başvuracağını açıkladığı metni gören Doğa Lara Akkaya, sinirlerine hakim olamadı. Direkt olarak Tayanç Ayaydın'a seslendi.

Sanat camiasının gündeminde günlerdir ardı arkası kesilmeyen taciz iddiaları ve mesaj ifşaları var...

Birçok ünlü ismin taciz mesajlarının ifşa edildiği şu günlerde adı listede geçenlerden biri de ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın, mutlaka denk gelmişsinizdir. 

Kaçıranlar için kısa bir özet geçelim; geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Mesut Adlin'in ifşası patladıktan hemen sonra genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka setinde beraber çalıştığı Tayanç Ayaydın'ın kendisini sözlü olarak taciz ettiği mesajları yayınlamıştı.

Bugüne dek sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, sosyal medyadaki tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bir açıklamada bulunmuştu.

Bu sezon yayınlanacak olan yeni projesi 'Ben Leman'daki rol arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Şebnem Sönmez'in de tepkisi çeken Tayanç Ayaydın, 'Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim.' açıklamasında bulunmuş, tacizin tanımını yapmıştı. 

Ayrıca, 'Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bu nedenle kendimi, adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum.' ifadelerini kullanmış, hukuki yollara başvuracağını söylemişti.

Tayanç Ayaydın'ın "içten özürünü" görüp hukuki yollara başvuracağını öğrenen ifşa sahibi Doğa Lara Akkaya, sinirlerine hakim olamadı.

Böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığına inanamadığını belirten Doğa Lara Akkaya, 

'Bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu, kimseyi tetiklemeden bunu yapmak istediğimi düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem.  

Beyefendi sonrasında yazmadım diyor ya, haklı. O bana attığı son mesaj zaten, attığında da sevgili hocamız Semih Bağcı yanımdaydı, herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Ve orada hep birlikte bunun artık bir taciz seviyesinde olduğunu ve ne yapabileceğimizi konuştuk.  

Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları bir predator gibi kolladığını, defalarca “keşke yaşın biraz daha büyük olsa, öyle durursan öpücem” gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba. Bir de tacizin ne olduğunu anlatmış açıklamasında, sağ olsun.' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
