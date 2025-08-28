Meğer Talibi Çokmuş: Hande Erçel'le Fotoğraflarını Silen Hakan Sabancı'nın Takipçi Sayısında Radikal Artış!
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları öğrenilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın büyük aşkının bitmesi magazin gündeminin göbeğine oturdu.
İlk hamle Hande Erçel'den gelmiş, güzel oyuncu beraber oldukları tüm pozları sosyal medya hesabından silmişti. Bir süre beklemeyi tercih eden Hakan Sabancı da bugün fotoğrafları kaldırdı.
Hakan Sabancı'nın fotoğrafları kaldırdıktan sonra takipçi sayısında yaşanan artış gözlerden kaçmadı... 👀
Henüz çok taze, aramızda hala sindiremeyenler de var göbek atmaya devam edenler de!
Hande Erçel'in silme hamlesine rağmen Hakan Sabancı, birkaç gün fotoğrafları kaldırmamayı tercih etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'nın Instagram hesabında dikkat çekici bir değişim yaşandı!
