Meğer Talibi Çokmuş: Hande Erçel'le Fotoğraflarını Silen Hakan Sabancı'nın Takipçi Sayısında Radikal Artış!

Lila Ceylan
28.08.2025 - 19:09

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları öğrenilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın büyük aşkının bitmesi magazin gündeminin göbeğine oturdu. 

İlk hamle Hande Erçel'den gelmiş, güzel oyuncu beraber oldukları tüm pozları sosyal medya hesabından silmişti. Bir süre beklemeyi tercih eden Hakan Sabancı da bugün fotoğrafları kaldırdı. 

Hakan Sabancı'nın fotoğrafları kaldırdıktan sonra takipçi sayısında yaşanan artış gözlerden kaçmadı... 👀

Henüz çok taze, aramızda hala sindiremeyenler de var göbek atmaya devam edenler de!

Biliyorsunuz, birkaç gün önce 3 yılı aşkın süredir aşk yaşayan en gözde çiftimiz Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrıldığını öğrendik!

Bugüne dek birçok kez Hande ve Hakan'ın ayrıldığı iddiası ortaya atılmış, çiftimiz bu iddiaların her birinden yine el ele çıkmıştı. Ama bu seferki çok sağlam vurdu! Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla el emeği göz nuru beraber çekildikleri tüm pozları sosyal medya hesabından kaldırdı. İlk defa da ayrılığı birinci elden, konuşmadan kabul etmiş oldu.

Ayrılık haberinden sonra Arzu Sabancı'nın paylaştığı imalı hikaye gündeme oturmuş, Hande fanları Arzu Sabancı'ya yüklenmişti. Ayrılık sebebininse Hande'nin evlilik istemesi ve Hakan'ın sıcak bakmaması olduğu söylendi. Muhtemelen yalnızca Hakan'ın değil Sabancıların diyelim...

Hande Erçel'in silme hamlesine rağmen Hakan Sabancı, birkaç gün fotoğrafları kaldırmamayı tercih etmişti.

Hande'nin gönlünü alacağına ve sevgili olarak devam edebileceklerine dair inancı vardı sanıyoruz... Fakat bugün ne olduysa oldu, Hakan da Hande'den geriye kalan tüm izleri sosyal medya hesabından kaldırdı. 

Hakan'ın hamlesinin Hande imalı paylaşımı yüzünden linç yiyen ana kraliçe Arzu Sabancı'nın baskısının sonucu olduğu düşünüldü...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'nın Instagram hesabında dikkat çekici bir değişim yaşandı!

Hande Erçel ile fotoğraflarını bugün kaldıran ve ayrılığı da resmen kendi adına ilan etmiş olan Hakan Sabancı'nın Instagram hesabına, yalnızca bugün içerisinde 15 bin yeni takipçi geldi!

Üstelik takipçisi aynı hızla artmaya devam ediyor, edecek gibi de duruyor... 3 yıllık, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş bir aşktan yeni çıkan bir adamdan, Sabancı da olsa yar olmaz ama bu curcunada Aygün'den bir hamle bekliyoruz şimdi! Belli ki Hakan Sabancı'nın atakta bekleyen talibi çok!

