Meğer Talibi Çokmuş: Hande Erçel'le Fotoğraflarını Silen Hakan Sabancı'nın Takipçi Sayısında Radikal Artış!

Biliyorsunuz, birkaç gün önce 3 yılı aşkın süredir aşk yaşayan en gözde çiftimiz Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrıldığını öğrendik!

Bugüne dek birçok kez Hande ve Hakan'ın ayrıldığı iddiası ortaya atılmış, çiftimiz bu iddiaların her birinden yine el ele çıkmıştı. Ama bu seferki çok sağlam vurdu! Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla el emeği göz nuru beraber çekildikleri tüm pozları sosyal medya hesabından kaldırdı. İlk defa da ayrılığı birinci elden, konuşmadan kabul etmiş oldu.

Ayrılık haberinden sonra Arzu Sabancı'nın paylaştığı imalı hikaye gündeme oturmuş, Hande fanları Arzu Sabancı'ya yüklenmişti. Ayrılık sebebininse Hande'nin evlilik istemesi ve Hakan'ın sıcak bakmaması olduğu söylendi. Muhtemelen yalnızca Hakan'ın değil Sabancıların diyelim...