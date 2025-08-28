onedio
Hande Erçel'e Büyük Şok: Arzu Sabancı İddialarının Ardından Hakan Sabancı'dan Ayrılık Hamlesi!

Hande Erçel'e Büyük Şok: Arzu Sabancı İddialarının Ardından Hakan Sabancı’dan Ayrılık Hamlesi!

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
28.08.2025 - 12:25

Ünlü oyuncu Hande Erçel, beş yılı aşkın süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı’dan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni olarak Erçel'in artık evlilik istediği, ancak Arzu Sabancı’nın bu evliliğe onay vermediği iddia edilmişti. Erçel, sosyal medya hesabından Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silerek kararlılığını ortaya koymuştu. Günler sonra ilk hamle Hakan Sabancı’dan geldi. 

Buyrun detaylara...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, son yılların en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, son yılların en çok konuşulan çiftlerinden biriydi.

Sosyetenin yakından takip ettiği bu aşk, lüks tatillerden davetlere, romantik pozlardan sosyal medya paylaşımlarına kadar gündemden hiç düşmedi. İkilinin mutluluğu her karede hissediliyordu, herkesin aklında da aynı soru vardı: “Ne zaman evlenecekler?” Ancak sık sık Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye mesafeli olduğu konuşuluyordu. 

Hande Erçel’in gelin olarak istenmediği iddiaları gündeme taşınırken, Arzu Sabancı’nın bu söylentilere sessiz kalması da dedikoduları daha da güçlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde beklenen oldu.

Geçtiğimiz günlerde beklenen oldu.

Hande Erçel, herkesi şaşırtarak Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Bu hamleyle ayrılık kesinleşmişti. Hemen ardından Arzu Sabancı’nın yaptığı imalı paylaşım da ortalığı iyice karıştırdı. Çiftin ayrılığının perde arkasında Arzu Sabancı’nın olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Sabancı paylaşımında “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” sözlerine yer vermişti. Bu paylaşımı sosyal medya kullancıları tarafından tepki çekmişti.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrılığın ardından hayranlar "Barışırlar mı?" sorusuna cevap ararken, Hakan Sabancı'dan da flaş bir hamle geldi.

Ayrılığın ardından hayranlar “Barışırlar mı?” sorusuna cevap ararken, Hakan Sabancı’dan da flaş bir hamle geldi.

O da Hande Erçel ile olan tüm karelerini hesabından kaldırdı. Böylece ikilinin tekrar bir araya gelmeyeceği neredeyse kesinleşmiş oldu. Ancak dikkat çeken bir detay var: Eski aşıklar hala birbirlerini takip ediyor. Bu da hayranlarına küçük de olsa bir umut ışığı veriyor. “Belki yeniden barışırlar” yorumları sosyal medyada şimdiden çoğalmaya başladı.

Sizce barışırlar mı? Yorumlara bekliyoruz...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
