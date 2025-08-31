Fazilet Onat'ın İfşa Ettiği 76 Yaşındaki Oyuncu Cezmi Baskın, Hakkında Çıkan Taciz İddiasına Cevap Verdi
Taciz ve ifşa gündemi hız kesmeden devam ederken, her geçen gün listeye yeni isimler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Fazilet Onat'ın iddiasıyla ünlü oyuncu Cezmi Baskın hakkında da taciz ifşası çıkmıştı.
Cezmi Baskın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konu hakkında ilk kez konuştu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yaklaşık iki haftadır fotoğrafçı Mesut Adlin'le başlayıp aklımızın ucuna dahi gelmeyecek ünlü isimlere uzanan taciz ve ifşa iddialarını konuşuyoruz.
Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle popüler olan, birçok önemli projede yer almış Cezmi Baskın hakkındaki iddialar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Cezmi Baskın'ın açıklamasını sizler için şöyle bırakalım...
