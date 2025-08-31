onedio
Fazilet Onat'ın İfşa Ettiği 76 Yaşındaki Oyuncu Cezmi Baskın, Hakkında Çıkan Taciz İddiasına Cevap Verdi

Fazilet Onat'ın İfşa Ettiği 76 Yaşındaki Oyuncu Cezmi Baskın, Hakkında Çıkan Taciz İddiasına Cevap Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2025 - 16:59

Taciz ve ifşa gündemi hız kesmeden devam ederken, her geçen gün listeye yeni isimler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Fazilet Onat'ın iddiasıyla ünlü oyuncu Cezmi Baskın hakkında da taciz ifşası çıkmıştı. 

Cezmi Baskın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konu hakkında ilk kez konuştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık iki haftadır fotoğrafçı Mesut Adlin'le başlayıp aklımızın ucuna dahi gelmeyecek ünlü isimlere uzanan taciz ve ifşa iddialarını konuşuyoruz.

Yaklaşık iki haftadır fotoğrafçı Mesut Adlin'le başlayıp aklımızın ucuna dahi gelmeyecek ünlü isimlere uzanan taciz ve ifşa iddialarını konuşuyoruz.

Oyuncu Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, İlhan Şen, şarkıcı Anıl Emre Daldal, komedyen Mesut Süre gibi birçok ünlü ismin kadınları taciz ettiği iddia edildi. Kiminin mesajı, kiminin fotoğrafları ifşalandı. 

Sektörün ayağa kalkmasına sebep olan taciz gündemi hala hız kesmeden devam ediyor, her geçen gün yeni bir kadın sesini çıkarıyor ve listeye yeni bir ünlü isim daha ekleniyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, en son Fazilet Onat sosyal medya hesabından yaptığı 'İfşa ediyorum' başlıklı paylaşımıyla 76 yaşındaki ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle popüler olan, birçok önemli projede yer almış Cezmi Baskın hakkındaki iddialar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle popüler olan, birçok önemli projede yer almış Cezmi Baskın hakkındaki iddialar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Cezmi Baskın, geçtiğimiz saatlerde sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taciz iddiasını yalanladı. 

Taciz iddiasını ortaya atan ve 'Bizim Hoca' filminin gala gecesinde yaşananları anlattığını iddia eden Fazilet Onat'ın bahsi geçen galada dahi olmadığını iddia eden Cezmi Baskın, bu haberlerin kendisi ve sevenleri için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye sebep olduğunu dile getirdi. Hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

Cezmi Baskın'ın açıklamasını sizler için şöyle bırakalım...

Cezmi Baskın'ın açıklamasını sizler için şöyle bırakalım...

'Kamuoyuna;  

Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim.  

İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddia­yı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!  

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu.  

Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.'

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
