3 Ayda 16 Kilo Veren Şarkıcı Zara, 90 Günlük Sıra Dışı Diyetindeki Tuhaf Detayla Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/zara-diye...
Son zamanlarda değişimiyle gündemden düşmeyen Zara, en son 90 günde 16 kilo verdiğini açıklamıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde sahnede olan Zara, diyetiyle ilgili Snob Magazin muhabirlerine konuştu.
90 günlük diyetindeki tuhaf sabun detayı dikkat çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Zara, yıllardır sesi ve sahneleriyle konuşulan isimler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90 günde 16 kilo birden veren Zara, estetik operasyonları, yeni saç kesimi ve kombin tarzının ardından kilo hamlesiyle A'dan Z'ye başka bir kadın oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın