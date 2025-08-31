3 Ayda 16 Kilo Veren Şarkıcı Zara, 90 Günlük Sıra Dışı Diyetindeki Tuhaf Detayla Dikkat Çekti!

30 Ağustos akşamı Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sahne alan Zara, konser öncesi Snob Magazin muhabirleriyle sohbet etti.

Uyguladığı diyete de değinen Zara çok zor bir 90 gün geçirdiğini ifade etti. '“Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim' açıklamasında bulundu.

Bu 'hiçbir şey yemedim' kısmına gözü kapalı inanamadık tabii ama 'Allah allah' dedirten kısım, Zara'nın 90 günlük diyetiyle ilgili örnek olarak göstermeye karar verdiği detay oldu. Zara, 'Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim.' dedi.