3 Ayda 16 Kilo Veren Şarkıcı Zara, 90 Günlük Sıra Dışı Diyetindeki Tuhaf Detayla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2025 - 21:43

Son zamanlarda değişimiyle gündemden düşmeyen Zara, en son 90 günde 16 kilo verdiğini açıklamıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde sahnede olan Zara, diyetiyle ilgili Snob Magazin muhabirlerine konuştu. 

90 günlük diyetindeki tuhaf sabun detayı dikkat çekti!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/zara-diye...
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Zara, yıllardır sesi ve sahneleriyle konuşulan isimler arasında yer alıyor.

‘Ağla Kalbim’, ‘Ben Bir Anayım’, ‘Derman Sendedir’, ‘Bahar Geldi Gül Açtı’ gibi şarkılarıyla popülarite kazanan Zara, senelerdir yoğun konser temposuna devam ediyor. Özellikle de bu yaz, sahne kombinleriyle sık sık gündeme oturuyor. 

Bir süre önce estetikleriyle gündeme oturan Zara, bir süredir hayran kitlesinden gelen taleple beraber girdiği kilo verme süreciyle konuşuluyor, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz aylarda takipçilerinin 'Photoshop'tan geçilmiyor' temalı yorumlarını görüp adının çıktığını görünce durumu fazla ciddiye alan Zara, sıkı bir diyete girmişti.

90 günde 16 kilo birden veren Zara, estetik operasyonları, yeni saç kesimi ve kombin tarzının ardından kilo hamlesiyle A'dan Z'ye başka bir kadın oldu.

30 Ağustos akşamı Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sahne alan Zara, konser öncesi Snob Magazin muhabirleriyle sohbet etti. 

Uyguladığı diyete de değinen Zara çok zor bir 90 gün geçirdiğini ifade etti. '“Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim' açıklamasında bulundu. 

Bu 'hiçbir şey yemedim' kısmına gözü kapalı inanamadık tabii ama 'Allah allah' dedirten kısım, Zara'nın 90 günlük diyetiyle ilgili örnek olarak göstermeye karar verdiği detay oldu. Zara, 'Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim.' dedi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
