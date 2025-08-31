onedio
Yakın Arkadaş Olan Berrak Tüzünataç ve Edis'in 'Öpücüğe Boğmalı" Yeni Ay Ritüeli Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
31.08.2025 - 22:53

Geçtiğimiz günlerde beraber tekne keyfi yapan Berrak Tüzünataç ve Edis'in bol öpücüklü yeni ay ritüeli, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İki yakın arkadaşın samimi anları 'Yaşıyorsun bu hayatı Edis' dedirtti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkenin en güzel kadınlarından biri olarak anılan oyuncu ve model Berrak Tüzünataç ile son birkaç yılın en popüler pop şarkıcısı Edis, çok yakın arkadaşlar.

Eğer ikisinden birini takip ediyorsanız bu detaya mutlaka hakimsinizdir! Hemen hemen her sene beraber bir yaz tatili yapan ikili, mümkün oldukça da hep aynı ekiple takılıyor. 

İçlerinde Didem Soydan ve Umut Eker'in de olduğu bir arkadaş grubuyla özellikle yazları 'Biz o ekibiz' duruşunu sergileyen Berrak Tüzünataç ve Edis, kusursuz fizikleriyle mutlaka dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde de yaz bitmeden bir araya geldi bu efsane ikili...

Ne zaman yan yana gelseler, bulundukları ortamı neşelendiren Tüzünataç ve Edis, beraber keyifte olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

Berrak Tüzünataç, 'Yeni ay ritüeli' diyerek Edis'i etiketledi ve teknede Edis'in yanına eğilip ay ışığında kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. 

Aslında izleyene yansıyan oldukça tatlı ve sevimli görüntülerdi ama genelin 'yakın arkadaş' algısına sığmıyor böyle şeyler, biliyorsunuz. Yorumlar gecikmedi haliyle...

Buyurun, önce o anları beraber görelim👇️

Sonra da kimler ne demiş onu inceleyelim! 🙈

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
