onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ.’nin Yönetmenini Beğenmedi İddialarına Açıklık Getirildi

Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ.’nin Yönetmenini Beğenmedi İddialarına Açıklık Getirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.12.2025 - 23:17

ATV’de yayınlanmak üzere geri sayımına başlanan A.B.İ. dizisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda gelişmeler yaşanmıştı. Çekim ekibi ve oyuncular aylar önce netleşmiş ancak son dakika ekiple ilgili değişikliğe gidilmişti. Yönetmenler değişmiş, yerlerine bambaşka bir ünlü isim gelmişti. Sebebinin ise Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili olduğu söylenmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş iddialara dair doğruları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A.B.İ. dizisi duyurulduğundan bu yana merakla beklenen projelerden.

A.B.İ. dizisi duyurulduğundan bu yana merakla beklenen projelerden.

Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir dizi projesini kabul etmesi beklentiyi epey yükselten hususlardan. Aynı zamanda Yalı Çapkını’nın sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun da Kenan İmirzalıoğlu’yla başrolde yer alacak olması diziseverleri yükselten etkenlerden.

Geçtiğimiz haftalarda ise dizinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler ekibe veda etmiş yerlerine Cem Karcı gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise dizinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler ekibe veda etmiş yerlerine Cem Karcı gelmişti.

Ayrılığın sebebi ise Kenan İmirzalıoğlu olarak gösterilmişti. Ünlü oyuncunun çekimleri beğenmediği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş ise iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Taylan Biraderler’in yapımla ortak anlaşarak ayrıldığını ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın