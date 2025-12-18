Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ.’nin Yönetmenini Beğenmedi İddialarına Açıklık Getirildi
ATV’de yayınlanmak üzere geri sayımına başlanan A.B.İ. dizisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda gelişmeler yaşanmıştı. Çekim ekibi ve oyuncular aylar önce netleşmiş ancak son dakika ekiple ilgili değişikliğe gidilmişti. Yönetmenler değişmiş, yerlerine bambaşka bir ünlü isim gelmişti. Sebebinin ise Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili olduğu söylenmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş iddialara dair doğruları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A.B.İ. dizisi duyurulduğundan bu yana merakla beklenen projelerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda ise dizinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler ekibe veda etmiş yerlerine Cem Karcı gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın