Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ.’nin Yönetmenini Beğenmedi İddialarına Açıklık Getirildi

ATV’de yayınlanmak üzere geri sayımına başlanan A.B.İ. dizisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda gelişmeler yaşanmıştı. Çekim ekibi ve oyuncular aylar önce netleşmiş ancak son dakika ekiple ilgili değişikliğe gidilmişti. Yönetmenler değişmiş, yerlerine bambaşka bir ünlü isim gelmişti. Sebebinin ise Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili olduğu söylenmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş iddialara dair doğruları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş