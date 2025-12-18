onedio
Damla Sönmez Yıllar Önce Bir Projeden Elenme Sebebini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.12.2025 - 19:57

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına katıldı. CNBC-e kanalında yayınlanan Saba Tümer’le programında kariyerine dair itiraflarda bulunan başarılı oyuncunun bir projeden elenme sebebi sosyal medyada gündeme geldi. Güzel oyuncu yıllardır ekranlarda olmasına ve oyunculuktaki yeteneğini kanıtlamış olmasına rağmen, yapım şirketi takipçi sayısı nedeniyle kendisiyle çalışmak istememişti. Gelin detayları ondan dinleyelim…

İşte detaylar 👇

Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur gibi nice dizide başrolde yer alan Damla Sönmez uzun yıllardır sektörde emek veren isimlerden.

Aynı zamanda kendisinin birçok “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü var ama bahsettiği projede istenmesine rağmen ortak yapım şirketi sosyal medyayı ön plana alarak deneme çekimi vermesine bile fırsat tanımamıştı.

Oyuncular için sosyal medya hesaplarının önemli olduğu sıkça dile getirilen hususlardan ancak deneme çekimine bile fırsat verilmeden elenmesi Saba Tümer gibi bizleri de şaşırttı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
