Damla Sönmez Yıllar Önce Bir Projeden Elenme Sebebini Açıkladı
18.12.2025 - 19:57
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına katıldı. CNBC-e kanalında yayınlanan Saba Tümer’le programında kariyerine dair itiraflarda bulunan başarılı oyuncunun bir projeden elenme sebebi sosyal medyada gündeme geldi. Güzel oyuncu yıllardır ekranlarda olmasına ve oyunculuktaki yeteneğini kanıtlamış olmasına rağmen, yapım şirketi takipçi sayısı nedeniyle kendisiyle çalışmak istememişti. Gelin detayları ondan dinleyelim…
Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur gibi nice dizide başrolde yer alan Damla Sönmez uzun yıllardır sektörde emek veren isimlerden.
