Damla Sönmez Yıllar Önce Bir Projeden Elenme Sebebini Açıkladı

Aynı zamanda kendisinin birçok “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü var ama bahsettiği projede istenmesine rağmen ortak yapım şirketi sosyal medyayı ön plana alarak deneme çekimi vermesine bile fırsat tanımamıştı.

Oyuncular için sosyal medya hesaplarının önemli olduğu sıkça dile getirilen hususlardan ancak deneme çekimine bile fırsat verilmeden elenmesi Saba Tümer gibi bizleri de şaşırttı.