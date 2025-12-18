onedio
Ben Leman’da Şebnem Sönmez’in Erkek Dublörü İzleyiciyi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.12.2025 - 18:12

NOW’da ekranlara gelen Ben Leman dizisinde Şebnem Sönmez’in dublörüyle olan pozu sosyal medyada viral oldu. Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği Leman’ın annesi rolünde olan Şebnem Sönmez, Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz bölümlerde de bir kaza sahnesi vardı. Şebnem Sönmez’in o sahnede dublöründen yardım aldığı öğrenildi. Dikkat çeken ise dublörünün erkek olmasıydı. Ben Leman izleyicileri ikilinin pozu karşısında kahkahalara doydu.

Ben Leman dizisi başarılı oyunculardan oluşan kadrosu ve farklı hikayesiyle yeni sezonun merakla beklenen işlerinden olmuştu.

Ancak dizinin başlamasıyla birlikte işler planlandığı gibi gitmedi. Reytingler beklentinin altında kaldı ve final iddiaları yayılmaya başladı. İlk etapta iddialar yalanlanmıştı ancak bu hafta final iddiaları doğrulandı. Dizinin cumartesi günü ekrana gelecek bölümünün reytinglerine göre devam edip etmeyeceği söyleniyor.

Yine de dizinin sosyal medyada kalabalık bir kitlesi var ve bugün Şebnem Sönmez ile dublörünün pozu gündemdeydi.

Eğlenceli set ekibinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Ben Leman setinde kaosa dair tek bir kırıntı olmadığını görüyoruz. Bakalım bu hafta reyting sonuçları ne olacak? Ben Leman final kararı verecek mi, birlikte göreceğiz…

