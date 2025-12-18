Ben Leman’da Şebnem Sönmez’in Erkek Dublörü İzleyiciyi Güldürdü
NOW’da ekranlara gelen Ben Leman dizisinde Şebnem Sönmez’in dublörüyle olan pozu sosyal medyada viral oldu. Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği Leman’ın annesi rolünde olan Şebnem Sönmez, Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz bölümlerde de bir kaza sahnesi vardı. Şebnem Sönmez’in o sahnede dublöründen yardım aldığı öğrenildi. Dikkat çeken ise dublörünün erkek olmasıydı. Ben Leman izleyicileri ikilinin pozu karşısında kahkahalara doydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben Leman dizisi başarılı oyunculardan oluşan kadrosu ve farklı hikayesiyle yeni sezonun merakla beklenen işlerinden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine de dizinin sosyal medyada kalabalık bir kitlesi var ve bugün Şebnem Sönmez ile dublörünün pozu gündemdeydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın