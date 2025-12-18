Ben Leman’da Şebnem Sönmez’in Erkek Dublörü İzleyiciyi Güldürdü

NOW’da ekranlara gelen Ben Leman dizisinde Şebnem Sönmez’in dublörüyle olan pozu sosyal medyada viral oldu. Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği Leman’ın annesi rolünde olan Şebnem Sönmez, Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz bölümlerde de bir kaza sahnesi vardı. Şebnem Sönmez’in o sahnede dublöründen yardım aldığı öğrenildi. Dikkat çeken ise dublörünün erkek olmasıydı. Ben Leman izleyicileri ikilinin pozu karşısında kahkahalara doydu.