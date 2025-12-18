onedio
Çocuklar Duymasın’ın Yıllar Sonra Yayınlanan Kamera Arkası Görüntüleri

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 16:41

Bir dönemlerin efsane dizisi Çocuklar Duymasın, hala akıllarda en iyi yapımlar arasında kalmayı başaranlardan. Huzurlu aile ortamını ekranlara taşıyan dizi kaostan uzak senaryosuyla izleyicilere seyir keyfi yüksek anlar sunuyordu. Şimdiyse meşhur dizinin hiç yayınlanmayan kamera arkası görüntüleri yıllar geçtikten sonra paylaşılmasıyla viral oldu. O anları izlerken zamanda keyifli mi keyifli bir yolculuk yaptık. Gelin bir de birlikte izleyelim!

İşte sizi geçmişe götürecek o görüntüler 👇

Çocuklar Duymasın’ın kamera arkası görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

İzleyiciler, eski dönemleri özlediğini bir kez de kamera arkası görüntüleriyle vurguladı. Türkiye’nin o dönemlerine geri dönmeyi isteyen herkes yorumlarda buluştu. Ne yalan söyleyelim bizde de görüntüleri izlerken eski dizilere ve o dönemlere özlem yoğunlaştı…

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

