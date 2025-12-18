Çocuklar Duymasın’ın Yıllar Sonra Yayınlanan Kamera Arkası Görüntüleri
Bir dönemlerin efsane dizisi Çocuklar Duymasın, hala akıllarda en iyi yapımlar arasında kalmayı başaranlardan. Huzurlu aile ortamını ekranlara taşıyan dizi kaostan uzak senaryosuyla izleyicilere seyir keyfi yüksek anlar sunuyordu. Şimdiyse meşhur dizinin hiç yayınlanmayan kamera arkası görüntüleri yıllar geçtikten sonra paylaşılmasıyla viral oldu. O anları izlerken zamanda keyifli mi keyifli bir yolculuk yaptık. Gelin bir de birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte sizi geçmişe götürecek o görüntüler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar Duymasın’ın kamera arkası görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın