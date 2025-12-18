onedio
Lider Diziden Yeni Rekor Geldi, İlk Kez 10 Reytingi Geçti: 17 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 12:59

17 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 17 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya dizisi reytinglerde bomba etkisi yarattı. Eşref Rüya, ilk kez 10 reytingi geçerek yeni bir rekora imza attı. Kuruluş Orhan da Alina Boz'un kadroya girmesinin ardından artış yaşadı.

İşte, 17 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği Sakıncalı dizisinin ise final yaptığı 17 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 17 Aralık Çarşamba reytinglerine yine Eşref Rüya damga vurdu. Eşref Rüya, yayınlandığı günden itibaren ilk kez 10 reytingi geçti. Kendi reyting rekorunu kıran Eşref Rüya, üç kategoride de zirvede yer aldı.

Eşref Rüya'nın rakipleri Kuruluş Orhan ise Alina Boz'un kadroya dahil olmasının ardından yükseliş yaşadı.

17 Aralık Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

17 Aralık Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

17 Aralık Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
