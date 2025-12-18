onedio
Survivor 2026 Yarışmacıları MasterChef'e Konuk Oldu, Sergen'den Aşk İtirafı Gecikmedi

survivor MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 10:33

MasterChef Altın Kupa heyecanı devam ediyor. MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yeni bölüm fragmanında Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacıları konuk olarak geliyor. MasterChef Sergen ise Survivor 2026 yarışmacılarından birine aşık olduğunu itiraf etti.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da Survivor 2026 yarışmacıları sürprizi yaşandı.

16 eski yarışmacının Altın Kupa için tekrardan yarıştığı MasterChef Türkiye'de heyecan bitmiyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Survivor 2026 sürpriziyle karşılaştık. Survivor 2026 Gönüllüler takımında yarışacak isimler, MasterChef'in yeni bölümünde jüri olarak yer alacak. 

Survivor yarışmacılarının konuk olduğu bölüm fragmanına ise Sergen'in ifadeleri damga vurdu. Survivor ekibinin tadım yaptığı esnada Sergen bir yarışmacı için 'Şu kız çok güzel' derken hemen ardından jüri üyesi şeflere bir yarışmacıya aşık olduğunu itiraf etti.

Survivor 2026 yarışmacılarının konuk olduğu MasterChef Altın Kupa'da Sergen'in aşk itirafını buradan izleyebilirsiniz:

