Survivor 2026 Yarışmacıları MasterChef'e Konuk Oldu, Sergen'den Aşk İtirafı Gecikmedi

16 eski yarışmacının Altın Kupa için tekrardan yarıştığı MasterChef Türkiye'de heyecan bitmiyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Survivor 2026 sürpriziyle karşılaştık. Survivor 2026 Gönüllüler takımında yarışacak isimler, MasterChef'in yeni bölümünde jüri olarak yer alacak.

Survivor yarışmacılarının konuk olduğu bölüm fragmanına ise Sergen'in ifadeleri damga vurdu. Survivor ekibinin tadım yaptığı esnada Sergen bir yarışmacı için 'Şu kız çok güzel' derken hemen ardından jüri üyesi şeflere bir yarışmacıya aşık olduğunu itiraf etti.