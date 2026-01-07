Sadece Felsefe Dahileri Bu Testte 13/13 Yapabilir!
Felsefe dünyasının karmaşık labirentlerinde kaybolmayı sevenler, burada sizin için muhteşem bir meydan okuma var! Sadece gerçek bir felsefe dahisi, bu testi mükemmel bir şekilde tamamlayabilir. Eğer Socrates, Plato veya Nietzsche'nin düşünceleri üzerine saatlerce tartışabileceğinizi düşünüyorsanız, bu test tam size göre!
1. Felsefede kullanılan "varlık" kavramı hangi kelimeye karşılık gelmektedir?
2. Kant, insanın anlama yetisini nasıl ifade etmektedir?
3. Felsefe, olan biten şeylere karşı nasıl bir yaklaşım sergiler?
4. Orta Çağ felsefesinde bu konulardan hangisi yoktur?
5. Nietzsche'ye göre toplumu kimler oluşturur?
6. Heraklitos, fiziki dünyada oluşan savaşı hangi dünyaya taşımaktadır?
7. Aristoteles, felsefenin kurusunu olarak kimi örnek gösterir?
8. Hangi düşünürün bilgi kuramı yoktur?
9. Locke'a göre insan zihni hangi faaliyetlerde etkisizdir?
10. "Öğrenme çocuk oyunu değildir; acısız öğrenemeyiz." kimin sözüdür?
11. "Evren neden meydana gelmiştir?" sorusunu soran düşünürler hangi okulun temsilcileridir?
12. "Sokrat'ın Ölümü" kitabının yazarı fransız düşünür kimdir?
13. "Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir." sözü kime aittir?
14. Philosophia kelime anlamı nedir?
15. Felsefe tarihinin ilk düşünce suçlusu sayılan baldıran zehiri içirilerek idam edilen ünlü düşünür kimdir?
