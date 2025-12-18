onedio
O Dizide Sorunlar Bitmiyor: Erken Final Şokunun Ardından Bir de Set Çalışanları Arasında Kavga Çıktı

Atv yerli dizi
18.12.2025 - 08:53

ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü bir anda final bölümüne çevrilmişti. Tüm oyuncu ve çalışanlar finali ekrandan öğrenmenin şokunu yaşarken Birsen Altuntaş bir de set çalışanları arasında kavga çıktığını açıkladı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Gözleri KaraDeniz, erken final şoku yaşadı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Gözleri KaraDeniz, düşük reytinglerin ardından yayınlanacak yeni bölümün gidişatına göre final yapacaktı. Fakat kanal ve yapım şirketi bambaşka bir hamlede bulundu. Yeni bölüm yazısı bir anda finale çevrildi. Yani Gözleri KaraDeniz, final bölümü bile çekilemeden final yaparak ekranlara veda etti. Oyunucu ve set çalışanları dizinin final yaptığını seyirciyle beraber televizyondan öğrenirken yönetmen Altan Dönmez bu duruma isyan etmişti. Birsen Altuntaş şimdi de set çalışanları arasında büyük bir kavga çıktığını duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gözleri KaraDeniz setinde çalışan 4 karavancı birbirine girdi.

Altuntaş'ın haberine göre otelde kalan ve uzaktan akraba olan 4 karavancı kavga etti. Karavancılardan biri yere düşüp başını vurunca baygınlık geçirdi. Olay yerine polisler gelirken diğer 3 karavancı gözaltına alındı. Rize'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan kişiler serbest bırakılırken hastanedeki karavancının sağlık durumu takip ediliyor.

