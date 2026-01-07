onedio
Maaşın Hangi Ülke Standartlarına Denk?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
07.01.2026 - 17:01

Farklı ülkelerin farklı ekonomik politikalarından ve iş yerlerinin maaş planlarından dolayı herkesin maaşı aynı değil. Asgari ücret oranları ve asgari ücretle çalışan vatandaşların oranı her ülkede farklı. Dolayısıyla A ülkesinde 3 asgari ücret alan kişi, B ülkesindeki vatandaşın aldığı tek asgari ücrete denk maaş alabilir. Ama işin içine ülke standartları da giriyor. Alım gücü gibi...

Peki senin maaşın hangi ülkede standartlarına denk?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi maaşını seç bakalım!

Vietnam!

650 USD ve altı gelir düzeyin küresel ölçekte gelişmekte olan düşük gelirli ülkelerle eşleşiyor. Vietnam'daki ortalama bir fabrika işçisi veya hizmet sektörü çalışanı ile benzer alım gücüne sahipsin. Temel ihtiyaçları karşılamaya odaklı bir bütçe standardıdır diyebiliriz.

Arnavutluk!

650 USD - 765 USD gelir düzeyin Güney Amerika veya Balkanlar'ın taban ekonomileriyle denk. Arnavutluk'taki ortalama maaş seviyesindesin. Gıda ve barınma masraflarından sonra sosyal hayat için çok kısıtlı bir bütçe kalıyor.

Bulgaristan!

765 USD - 880 USD gelir düzeyin Balkan ülkelerinin ortalamasını yakalıyor. Bulgaristan veya Sırbistan'da yaşayan standart bir çalışanın net geliriyle benzer seviyedesin. Avrupa kıtasının giriş seviyesi alım gücüne sahipsin.

Romanya!

880 USD - 1.050 USD gelir düzeyin Latin Amerika'nın veya Doğu Avrupa'nın sanayi odaklı ülkeleriyle eşleşiyor. Meksika veya Romanya'daki mavi yakalı/giriş seviyesi beyaz yakalı çalışanlarla aynı ekonomik standarttasın.

Macaristan!

1.050 USD - 1.200 USD gelir düzeyin Orta Avrupa'nın üretim üsleriyle denk. Macaristan'daki ortalama maaş bandındasın. Yerel şartlarda temel ihtiyaçların ötesine geçip mütevazı bir tatil veya teknoloji alışverişi yapabilecek kapasitedesin.

Polonya!

1.200 USD - 1.400 USD gelir düzeyin Avrupa Birliği'nin en hızlı gelişen ekonomileriyle eşleşiyor. Polonya'daki ortalama net maaş seviyesindesin. Bu maaş seviyesi küresel ölçekte sağlam orta sınıf başlangıcı kabul edilir.

Yunanistan!

1.400 USD - 1.630 USD gelir düzeyin Güney Avrupa standartlarında. Yunanistan'da yaşayan bir vatandaşın ortalama kazancına sahipsin. Avrupa'nın batısına kıyasla daha düşük olsa da yaşam kalitesi açısından tatmin edici bir seviyedir.

Çekya!

1.630 USD - 1.900 USD gelir düzeyin eski Doğu Bloku'nun en zengin ülkeleriyle denk. Çekya'daki eğitimli iş gücüyle benzer maaşı alıyorsun. Bu standart aslında yüksek yaşam kalitesi ve güvenlik anlamına gelir.

İtalya!

1.900 USD - 2.300 USD gelir düzeyin Akdeniz Avrupa'sının büyük ekonomileriyle eşleşiyor. İtalya'daki ortalama bir profesyonelin maaşını kazanıyorsun. Küresel standartlarda iyi gelir grubundasın.

Fransa!

2.300 USD ve üzeri gelirin Türkiye'de yüksek kabul edilse de küresel karşılığı ancak Fransa, Güney Kore veya Japonya gibi gelişmiş ülkelerin ortalama maaşına denk geliyor. Yani Türkiye'nin zirvesi, gelişmiş ülkelerin ortalamasıyla eşleşiyor.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
