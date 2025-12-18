Acun Ilıcalı Gönüllüleri Açıkladı: Survivor 2026 Yarışmacılarının İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmada olacak isimleri sosyal medya hesaplarından bir bir duyurmuştu. Önce Ünlüler kadrosunda yer alan bomba isimler açıklanmış, ardından ise Gönüllüler kadrosundaki birbirinden iddialı yarışmacılar açıklanmıştı. Ilıcalı şimdiyse Gönüllüler takımında ter dökecek isimlerin ilk tanıtım videosunu yayınladı!
Ilıca’nın paylaşımıyla yayın tarihi öğrenildi; Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak’ta TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak!
