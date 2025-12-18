onedio
Acun Ilıcalı Gönüllüleri Açıkladı: Survivor 2026 Yarışmacılarının İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 21:33

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmada olacak isimleri sosyal medya hesaplarından bir bir duyurmuştu. Önce Ünlüler kadrosunda yer alan bomba isimler açıklanmış, ardından ise Gönüllüler kadrosundaki birbirinden iddialı yarışmacılar açıklanmıştı. Ilıcalı şimdiyse Gönüllüler takımında ter dökecek isimlerin ilk tanıtım videosunu yayınladı!

İşte Survivor 2026 Gönüllüler takımının ilk tanıtımı 👇

Ilıca’nın paylaşımıyla yayın tarihi öğrenildi; Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak’ta TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak!

Survivor 2026’nın Ünlüler kadrosunda yer alacak isimler Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin şeklinde açıklanmıştı.

Survivor 2026 Gönüllüler kadrosundaki isimler ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler şeklinde.

