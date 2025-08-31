Çalışmaktan Bitap Düşen Hadise'nin Paris Kaçamağını Gören X Ahalisi "Robot Değiliz" Serzenişini Yüzüne Vurdu!

Özellikle son zamanlarda enteresan koreografileriyle tüm gözleri üzerine çeviren ve her konserinin ardından X'te de Instagram'da da gündem olan Hadise, 'Fırtınam' şarkısının Backstage klibini YouTube'da yayınladığında tepki çekmesine sebep olan birçok görüntü konuşulmaya başlamıştı.

Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen Hadise, yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detaylarıyla 'Her halimizle güzeliz ve çok uğraşıyoruz' mesajı vermişti.

Backstage videosunda kameramanını İngilizce azarladığı kısım ayrı, hüngür hüngür ağladığı ve 'Biz robot değiliz' serzenişinde bulunduğu kısım ayrı gündeme oturmuştu.