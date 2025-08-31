onedio
Çalışmaktan Bitap Düşen Hadise'nin Paris Kaçamağını Gören X Ahalisi "Robot Değiliz" Serzenişini Yüzüne Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 00:13

Geçtiğimiz haftalarda 'Fırtınam' klibinin kamera arkası çekimlerinde hüngür hüngür ağlayarak 'Biz robot değiliz' serzenişinde bulunduğu videoyla gündeme oturan Hadise'nin Paris kaçamağı X ahalisinin gözüne fena battı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yıllar içerisinde ülkenin en büyük pop starlarından biri haline gelen Hadise'yi düzenli olarak hem sahnesi hem de kombinleriyle konuşuyoruz biliyorsunuz!

Özellikle son zamanlarda enteresan koreografileriyle tüm gözleri üzerine çeviren ve her konserinin ardından X'te de Instagram'da da gündem olan Hadise, 'Fırtınam' şarkısının Backstage klibini YouTube'da yayınladığında tepki çekmesine sebep olan birçok görüntü konuşulmaya başlamıştı. 

Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen Hadise, yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detaylarıyla 'Her halimizle güzeliz ve çok uğraşıyoruz' mesajı vermişti. 

Backstage videosunda kameramanını İngilizce azarladığı kısım ayrı, hüngür hüngür ağladığı ve 'Biz robot değiliz' serzenişinde bulunduğu kısım ayrı gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için o ikonik videonun detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaz boyu yoğun konser temposunda savrulup, çalışmaktan bitap düşen Hadise, geçtiğimiz saatlerde mola vermeye karar verdiğini duyurdu.

İlk uçakla Paris'e uçan Hadise, Paris sokaklarında puantiyeli rüküş elbisesiyle verdiği pozları 'Biraz mola' notunu düşerek paylaştı. 

Pozu görenler önce kıyafete odakladı ve rüküşlüğünü tartıştı. Ardından X ahalisi, Hadise'nin hafızalara kazınan, ağlayarak 'Biz robot değiliz yani' dediği videodaki açıklamalarını yüzüne vurmaya karar verdi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇️

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
