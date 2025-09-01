Sektördeki Cinsiyetçi Söylemlere Sessiz Kalmadı: Zuhal Olcay'dan "Menopozlu Karı" Lafına Sert Yanıt Geldi!

Olcay, “ifşa etmek de bir cesaret, etmemek de bir cesaret” diyerek hem konuşan hem de konuşmayan kadınların yanında olduğunu söyledi. Böylece kadınlara hangi yolu seçerlerse seçsinler asla yalnız olmadıkları mesajını verdi.

Zuhal Olcay'a katılıyor, bu ayrımcılığın artık son bulmasını ve kadınların da rahatça düşüncelerini dile getirebildiği ve özgürce işini yaptığı bir topluma dönüşebilmeyi diliyoruz.