onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sektördeki Cinsiyetçi Söylemlere Sessiz Kalmadı: Zuhal Olcay'dan "Menopozlu Karı" Lafına Sert Yanıt Geldi!

Sektördeki Cinsiyetçi Söylemlere Sessiz Kalmadı: Zuhal Olcay'dan "Menopozlu Karı" Lafına Sert Yanıt Geldi!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 17:26

Birçok iş sektöründe biliyoruz ve maalesef görüyoruz ki kadınlara yönelik yoğun bir saldırma var. Zuhal Olcay da kendi işinin sektöründe kadınlara yönelik gerçekleşen söylemleri, cinsiyetçi ve seviyesiz olduğunu vurgulayarak gündeme taşıdı.

Kaynak: T24

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DODgtIgjW...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zuhal Olcay, Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri olmasının yanı sıra, Oyuncular Sendikası'nın başkanı olarak da görev yapıyor.

Zuhal Olcay, Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri olmasının yanı sıra, Oyuncular Sendikası'nın başkanı olarak da görev yapıyor.

Hem sahnede hem de kamera önünde yıllardır verdiği emekle, sanat dünyasının içinden gelen bir isim. İşinin doğası gereği setlerde, kulislerde ve sektör toplantılarında yaşanan pek çok olaya tanıklık ediyor. Tam da bu noktada Olcay, kadınların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları cinsiyetçi bakış açısını ve küçültücü dili gündeme taşıyor.

Sevilen sanatçı, yaptığı bir söyleşide, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birine değindi: kadın oyunculara yönelik kullanılan seviyesiz ve küçültücü ifadeler.

Sevilen sanatçı, yaptığı bir söyleşide, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birine değindi: kadın oyunculara yönelik kullanılan seviyesiz ve küçültücü ifadeler.

Olcay’a göre set ortamında ufak bir itirazda bile kadınlara “arızalı” damgası vuruluyor. Yaş ilerlediğinde ise bu kez “menopozlu karı” gibi sözlerle hedef alınıyorlar. Zuhal Olcay, erkeklerin kendi aralarında normalleştirdiği bu dilin aslında yıllar içinde tüm sektöre yayıldığını söylüyor. Buna karşılık kadın oyuncuların ise her zaman seviyeyi korumaya, işlerini en profesyonel şekilde yapmaya çalıştığını vurguluyor.

Zuhal Olcay, bu sözlerinden sonra kadınlara destek olduğunu gösteren bir konuşma daha yaptı.

Zuhal Olcay, bu sözlerinden sonra kadınlara destek olduğunu gösteren bir konuşma daha yaptı.

Olcay, “ifşa etmek de bir cesaret, etmemek de bir cesaret” diyerek hem konuşan hem de konuşmayan kadınların yanında olduğunu söyledi. Böylece kadınlara hangi yolu seçerlerse seçsinler asla yalnız olmadıkları mesajını verdi.

Zuhal Olcay'a katılıyor, bu ayrımcılığın artık son bulmasını ve kadınların da rahatça düşüncelerini dile getirebildiği ve özgürce işini yaptığı bir topluma dönüşebilmeyi diliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın