Cem Küçük’ten Sabancı Ailesine Sert Sözler: “Facebook’tan Kadın Tavlamanın Peşindeler”
Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesi son dönemde sık sık magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile olan ilişkisinden sonra çapkınlıklarıyla gündeme gelmesi, Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması bir numaralı magazin gündemiyken anneleri Arzu Sabancı ise Instagram'da oldukça aktif. Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde Sabancı ailesine hedef aldı. 'Facebook'tan kadın tavlamanın peşindeler' diyen Küçük, Arzu Sabancı'yı eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde magazin gündeminin bir numaralı ismi Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük'ten Sabancı ailesine sert sözler. Arzu Sabancı'yı eleştirdi, "Facebook'tan kadın tavlamanın peşindeler" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın