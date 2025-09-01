Cem Küçük’ten Sabancı Ailesine Sert Sözler: “Facebook’tan Kadın Tavlamanın Peşindeler”

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde gündeme dair değerlendirmede bulundu. Yazısında siyasete ve ekonomiye yer veren Cem Küçük, Sabancı ailesini sert sözlerle eleştirdi.

Küçük'ün yazısında yer alan Sabancı ailesine yönelik ifadeler şöyle:

'Sosyete'nin eskiden bir adabı vardı. Şimdi öyle değil. Sabancı’nın çocukları Facebook’tan kadın tavlamanın peşindeler! Bilimsel yaptıkları tek iş yok. Varsa yoksa gezme ve Instagram foto atma... Anne Arzu Sabancı da ev partilerini bir bitiremedi! Biz görmeyeceğiz ama bu aile iki kuşak sonra bitikler...'