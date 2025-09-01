onedio
Cem Küçük’ten Sabancı Ailesine Sert Sözler: “Facebook’tan Kadın Tavlamanın Peşindeler”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 10:10

Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesi son dönemde sık sık magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile olan ilişkisinden sonra çapkınlıklarıyla gündeme gelmesi, Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması bir numaralı magazin gündemiyken anneleri Arzu Sabancı ise Instagram'da oldukça aktif. Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde Sabancı ailesine hedef aldı. 'Facebook'tan kadın tavlamanın peşindeler' diyen Küçük, Arzu Sabancı'yı eleştirdi.

Son günlerde magazin gündeminin bir numaralı ismi Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı...

Sık sık adını çapkınlıklarıyla duyuran Hakan Sabancı, son 3 senedir oyuncu Hande Erçel'le dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Ancak geçen haftalarda çiftin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeleriyle ayrıldıkları ortaya çıktı. Bu ayrılıkta Arzu Sabancı'nın etkisi olduğu iddia edildi. Çocukları üzerinde büyük etkisi olduğu öne sürülen Arzu Sabancı'nın evliliğe doğru giden bu ilişkiyi onaylamadığı iddialar arasında.

Cem Küçük'ten Sabancı ailesine sert sözler. Arzu Sabancı'yı eleştirdi, "Facebook'tan kadın tavlamanın peşindeler" dedi.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde gündeme dair değerlendirmede bulundu. Yazısında siyasete ve ekonomiye yer veren Cem Küçük, Sabancı ailesini sert sözlerle eleştirdi. 

Küçük'ün yazısında yer alan Sabancı ailesine yönelik ifadeler şöyle:

'Sosyete'nin eskiden bir adabı vardı. Şimdi öyle değil. Sabancı’nın çocukları Facebook’tan kadın tavlamanın peşindeler! Bilimsel yaptıkları tek iş yok. Varsa yoksa gezme ve Instagram foto atma... Anne Arzu Sabancı da ev partilerini bir bitiremedi! Biz görmeyeceğiz ama bu aile iki kuşak sonra bitikler...'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
