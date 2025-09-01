onedio
Kadın Cinayetlerine Tepkisiz Kaldığı İçin Linçlenen Danla Bilic’ten Aylar Sonra Açıklama: “Çok Hakkım Yendi”

Elif Sude Yenidoğan
01.09.2025 - 10:42

Influencer Danla Bilic, geçtiğimiz yıl tepkilerin odağı olmuştu. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acı bir şekilde hayatını kaybetmesi ülkeyi yasa boğmuştu. Olayın gündemde kalması için paylaşımlar art arda yapılırken gözler fenomenlere de çevrilmişti. Danla Bilic’in o gün doğum günü paylaşımlarına devam etmesi ise linçlenmesine sebep olmuştu. Bilic, olaya dair aylar sonra yeniden kendini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Bilic’in arkadaşlarıyla yaptığı doğum günü kutlamasında Ala Tokel de yer alıyordu.

Ala Tokel de olayın yaşandığı gün doğum günü paylaşımı yapması nedeniyle tepki görmüştü. İkilinin o zaman için ilk açıklaması, “sosyal medyaya ve haberlere bakmamaları sebebiyle ülke gündemini takip edemedikleri ve bu nedenle olanları görmedikleri” yönündeydi.

Bilic, şimdi de aynı ifadeye yer verdi. Murda’nın konuk olduğu Danlacast programından kesit sosyal medyaya kısa sürede etkileşim gördü. Yorumlar da gecikmedi.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
