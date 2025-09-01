onedio
Böcek, Fingersnapi Yedi! Manifest Konserinde Üyeleri Rahat Bırakmayan Böcek, Zeynep Oktay'dan Dersini Aldı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 18:54

Sosyal medyada bütün videolarına rastladığımız Manifestival'den tatlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu sefer görüntüler, sahneye gelen ve üyeleri rahat bırakmayan böcekle ilgili. Böcekten kurtulmaya çalışan üyelerin tatlı görüntüleri çok sevilidi.

Her konserlerinde olduğu gibi Manifest, bu hafta sonu gerçekleşen konserlerinde de çok enerjikti!

Bizi çocukluğumuza götüren bu kız grubu, her konser videolarındaki şovlarıyla bizi büyülüyor. Biz gitmediğimiz her konser için pişman olurken konserden tatlı videolar gelmeye devam ediyor.

Bu kez gündeme oturan video ise sahneye aniden çıkan bir böcek ve üyelerin böceğe verdiği tepkiyle ilgiliydi:

