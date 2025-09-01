Böcek, Fingersnapi Yedi! Manifest Konserinde Üyeleri Rahat Bırakmayan Böcek, Zeynep Oktay'dan Dersini Aldı!
Sosyal medyada bütün videolarına rastladığımız Manifestival'den tatlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu sefer görüntüler, sahneye gelen ve üyeleri rahat bırakmayan böcekle ilgili. Böcekten kurtulmaya çalışan üyelerin tatlı görüntüleri çok sevilidi.
Her konserlerinde olduğu gibi Manifest, bu hafta sonu gerçekleşen konserlerinde de çok enerjikti!
Bu kez gündeme oturan video ise sahneye aniden çıkan bir böcek ve üyelerin böceğe verdiği tepkiyle ilgiliydi:
