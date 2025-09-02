onedio
TikTok'ta Daha Fazla İzlenebilmek Uğruna Kabileye Tuz Uzatan Influencer Tepki Çekti!

02.09.2025 - 11:36

TikTok platformunda görüyoruz ki bazı Influencerlar daha fazla izlenebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Kimisi sadece kendi beğendiği içerikleri paylaşırken kimisi 'Daha fazla nasıl izlenip dikkatleri üstüme toplayabilirim?' diyerek video çekiyor. İrlandalı influencer Dara Tah da bunlardan biri oldu. Papua’daki bir kabileye tuz uzatarak onlarla iletişim kurmaya çalıştığı videosu kısa sürede milyonlarca izlendi. Ancak Influencer, bu videoda suçlandı ve büyük tepki topladı.

İrlandalı influencer Dara Tah, TikTok’ta 750 binden fazla takipçisi olan bir isim.

Daha önce “48 saat boyunca hiç uyumadan kalma”, “12 saat boyunca Çin damlatma işkencesine dayanma” gibi tehlikeli videolarıyla gündeme gelmişti. Macera peşinde koşan içerikleri sayesinde milyonlarca izlenme alan Tah, son denemesinde bu kez Papua’daki bir kabileye yöneldi.

Dara Tah, bu kez Papua’nın ormanlarına giderek bir kabileyle iletişim kurmaya çalıştı.

Video kısa sürede milyonlarca izlense de izleyicilerden yoğun tepki aldı.

Pek çok kişi Dara Tah’ı, kabileyi yanlış tanıtmakla ve onları yamyam gibi göstermeye çalışmakla suçladı. Yorumlarda, “Onları rahat bırakın, size zarar vermiyorlar!” ve “Sadece içerik için insanların topraklarına girdiniz!” gibi eleştiriler öne çıktı. Yani genç influencer, izlenme rekoru kıracağım diye sosyal medyada büyük tepki topladı ve herkes tarafından saygısız olarak tanındı.

