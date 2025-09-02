TikTok'ta Daha Fazla İzlenebilmek Uğruna Kabileye Tuz Uzatan Influencer Tepki Çekti!

TikTok platformunda görüyoruz ki bazı Influencerlar daha fazla izlenebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Kimisi sadece kendi beğendiği içerikleri paylaşırken kimisi 'Daha fazla nasıl izlenip dikkatleri üstüme toplayabilirim?' diyerek video çekiyor. İrlandalı influencer Dara Tah da bunlardan biri oldu. Papua’daki bir kabileye tuz uzatarak onlarla iletişim kurmaya çalıştığı videosu kısa sürede milyonlarca izlendi. Ancak Influencer, bu videoda suçlandı ve büyük tepki topladı.