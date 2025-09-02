onedio
Veliler! Çocuğunuz İçin Okul Çantası Alırken Bu Küçük Detayları Sakın Atlamayın

Dilara Bağcı
02.09.2025 - 10:58

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Bu sene ilk kez okula gidecek olan birinci sınıf öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula başladı. 8 Eylül tarihinde ise tüm kademelerdeki öğrenciler, yeniden okul sıralarına dönecek. Uzman isimlerden de okul dönemine dair uyarılar, öneriler gelmeye devam ediyor. Veliler okul ihtiyaçları için araştırmalarını sürdürürken en çok da okul çantasının nasıl olması gerektiği araştırılıyor. 

Uzman isimlerden ise okul çantasına yönelik uyarılar var!

Peki okul çantası nasıl seçilmeli, nasıl olmalı?

Uzmandan velilere kritik uyarı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, okulların açılmasına sayılı günler kala veliler için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle okul çantası konusuna değinen Kaya, okul çantalarının omurga sağlığını etkilediğinin altını çizdi.

Kaya, 'Çantaların tek omuzda taşınması kesinlikle doğru değildir. Omurga sağlığı açısından oturma alışkanlıkları, sıra ve masa yüksekliği, çantaların ağırlığı oldukça önemlidir.' dedi. 

Yanlış okul çantası seçimi, sadece sırt sağlığını etkilemekle kalmıyor. Duruşu etkileyen ağır çantalar, ayakları da olumsuz etkileyebiliyor. Kaya, bu konuda 'Çocukluk çağında uzun süre ağır yük taşınması, duruş bozuklukları ve düztabanlık gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu konuda yakından takip etmelidir' uyarısında bulunuyor.

Peki okul çantası nasıl seçilmeli?

Veliler sık sık 'okul çantasını neye göre seçmeliyim?' araştırması yapıyor. Burada velilerin dikkat etmesi gereken birkaç nokta karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Kaya, çocukların yaşlarına göre taşıyabilecekleri çanta ağırlığının değiştiğini belirterek şu uyarıda bulunuyor: '12 yaşından küçük çocuklar en fazla 4 kilogram, 12-15 yaş arası çocuklar ise en fazla 5 kilogramlık çanta taşımalıdır.'

Okul Çantası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Çanta tipi:

  • Mümkünse sırt çantası tercih edilmeli. Tek omuzda taşınan çantalar uzun vadede duruş bozukluklarına yol açabilir. Çocuklar, bu konuda bilinçlendirilmelidir.

2. Askılar:

  • Askılar geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı. İnce askılar omuza baskı yaparak duurş bozukluğuna neden olabilir.

  • Askıların uzunluğu çocuğun sırtına uygun şekilde ayarlanmalı; çanta çok aşağıya sarkmamalı.

3. Bel ve göğüs desteği:

  • Bel kemeri ve göğüs kayışı olan çantalar ağırlığı dengeler, omurgaya binen yükü azaltır.

4. Sırt bölgesi:

  • Çantanın arkası ortopedik destekli ve süngerli olmalı. Bu hem konfor sağlar hem de ağırlığı daha eşit dağıtır.

5. Ağırlık:

  • Çanta boşken hafif olmalı. Kitap konulunca çantanın toplam ağırlığı, çocuğun kendi ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemeli.

  • Örneğin 30 kg bir çocuk için çanta en fazla 3-4,5 kg olmalı.

6. Bölmeler:

  • Birden fazla bölmesi olan çantalar tercih edilmeli. Böylece ağırlık dengeli yerleştirilebilir. Ağır kitaplar sırta yakın bölmeye konmalı.

7. Malzeme:

  • Dayanıklı ama aynı zamanda hafif kumaştan yapılmış olmalı.

8. Boyut:

  • Çantanın boyu çocuğun sırtına uygun olmalı. Omuz hizasından aşağıya, kalça seviyesinin çok altına sarkmamalı.

Eğer çocuğunuz çok fazla eşya taşıyorsa tekerlekli çantalar da bir alternatif olabilir; fakat tekerlekli çantalar da merdiven ve basamaklarda zorlayıcı olabilir. Özet olarak okul çantası araştırırken yukarıdaki maddelere de dikkat etmeniz, çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemlidir. 'Ucuz okul çantası' uzun vadede istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Fakat bu, pahalı her okul çantasının sağlıklı olduğu anlamına da gelmez!

