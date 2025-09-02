Veliler! Çocuğunuz İçin Okul Çantası Alırken Bu Küçük Detayları Sakın Atlamayın

Veliler sık sık 'okul çantasını neye göre seçmeliyim?' araştırması yapıyor. Burada velilerin dikkat etmesi gereken birkaç nokta karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Kaya, çocukların yaşlarına göre taşıyabilecekleri çanta ağırlığının değiştiğini belirterek şu uyarıda bulunuyor: '12 yaşından küçük çocuklar en fazla 4 kilogram, 12-15 yaş arası çocuklar ise en fazla 5 kilogramlık çanta taşımalıdır.'

Okul Çantası Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Çanta tipi:

Mümkünse sırt çantası tercih edilmeli. Tek omuzda taşınan çantalar uzun vadede duruş bozukluklarına yol açabilir. Çocuklar, bu konuda bilinçlendirilmelidir.

2. Askılar:

Askılar geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı. İnce askılar omuza baskı yaparak duurş bozukluğuna neden olabilir.

Askıların uzunluğu çocuğun sırtına uygun şekilde ayarlanmalı; çanta çok aşağıya sarkmamalı.

3. Bel ve göğüs desteği:

Bel kemeri ve göğüs kayışı olan çantalar ağırlığı dengeler, omurgaya binen yükü azaltır.

4. Sırt bölgesi:

Çantanın arkası ortopedik destekli ve süngerli olmalı. Bu hem konfor sağlar hem de ağırlığı daha eşit dağıtır.

5. Ağırlık:

Çanta boşken hafif olmalı. Kitap konulunca çantanın toplam ağırlığı, çocuğun kendi ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemeli .

Örneğin 30 kg bir çocuk için çanta en fazla 3-4,5 kg olmalı.

6. Bölmeler:

Birden fazla bölmesi olan çantalar tercih edilmeli. Böylece ağırlık dengeli yerleştirilebilir. Ağır kitaplar sırta yakın bölmeye konmalı.

7. Malzeme:

Dayanıklı ama aynı zamanda hafif kumaştan yapılmış olmalı.

8. Boyut:

Çantanın boyu çocuğun sırtına uygun olmalı. Omuz hizasından aşağıya, kalça seviyesinin çok altına sarkmamalı.

Eğer çocuğunuz çok fazla eşya taşıyorsa tekerlekli çantalar da bir alternatif olabilir; fakat tekerlekli çantalar da merdiven ve basamaklarda zorlayıcı olabilir. Özet olarak okul çantası araştırırken yukarıdaki maddelere de dikkat etmeniz, çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemlidir. 'Ucuz okul çantası' uzun vadede istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Fakat bu, pahalı her okul çantasının sağlıklı olduğu anlamına da gelmez!