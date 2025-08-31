2025 MEB Okul Kıyafet Yönetmeliği: Okul Forması Nasıl Olacak, Zorunlu mu?

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Okula yeni başlayacak olan birinci sınıflar, 1 Eylül'de uyum haftası kapsamında okula gidecek. Diğer tüm kademelerdeki öğrenciler ise 8 Eylül'de ders başı yapacak. Bu sene MEB tarafından alınan bazı kararlar var. Okul hayatının düzenlenmesiyle ilgili alınan bu kararlardan bir tanesi de 'tek tip forma' kararı oldu.

Peki yeni yönetmeliğe göre okullarda forma zorunlu mu? Okul kıyafeti hangi renk olmalı?