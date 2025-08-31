onedio
2025 MEB Okul Kıyafet Yönetmeliği: Okul Forması Nasıl Olacak, Zorunlu mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 12:16

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kaldı. Okula yeni başlayacak olan birinci sınıflar, 1 Eylül'de uyum haftası kapsamında okula gidecek. Diğer tüm kademelerdeki öğrenciler ise 8 Eylül'de ders başı yapacak. Bu sene MEB tarafından alınan bazı kararlar var. Okul hayatının düzenlenmesiyle ilgili alınan bu kararlardan bir tanesi de 'tek tip forma' kararı oldu. 

Peki yeni yönetmeliğe göre okullarda forma zorunlu mu? Okul kıyafeti hangi renk olmalı?

2025 MEB Okul Kıyafet Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul formalarında değişikliğe gitme kararı aldı. Yeni alınan karara göre, okullarda 'serbest kıyafet uygulaması' kaldırıldı. Buna göre devlet okullarında okuyan öğrencilerin 'okul tarafından' belirlenen formayı giymesi zorunlu olacak. Öğrenciler, okula serbest kıyafetle gelemeyecek. Bu seneye kadar velilerin ve okulun kararına bırakılan forma konusu, artık tüm Türkiye genelinde tek bir karara bağlandı.

Okullarda Forma Zorunlu mu, Serbest Kıyafet Kalktı mı?

Okulların açılmasına az bir zaman kala veliler ve öğrenciler 'Okullarda tek tip kıyafet zorunlu mu?' sorusunun cevabını merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okullarda tek tip kıyafet zorunlu olacak.

MEB 2025 Okul Kıyafet Yönetmeliği'ne göre okullardaki serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler, okulları tarafından belirlenen formayı giymek zorunda. Okullar tarafından ise en ekonomik forma seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.

Okul Forması Ne Renk Olmalı?

Okul formasının rengine dair belirlenmiş bir kural bulunmuyor. Ancak belirlenen formada, özel işaret, baskı veya desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar yer almayacak. Okul formaları, siyah, lacivert, bordo, yeşil, mavi gibi renklerde olabilir.

Okul Formaları Kaç Yılda Değişir?

Okul formaları, bundan sonra 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Yani 9. sınıfta okulun formasını alan bir öğrenci, 12. sınıfa geçtiğinde de aynı formayı giyebilecek.

Okulda Rozet Serbest mi?

MEB tarafından alınan karara göre, öğrenciler öğretim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında sembol, rozet, arma gibi aksesuarları takamaz.

Okul Kıyafeti Nasıl Belirlenecek?

Okul kıyafeti belirlenirken formanın sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması dikkate alınacak. Belirlenen okul formasının fotoğrafı, okulun internet sitesinden yayımlanacak.

Okulda Siyah Ayakkabı Zorunlu mu?

Okullarda siyah ayakkabının zorunlu olduğu iddiası ortaya atıldı. Fakat MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda böyle bir zorunluluk yok. Öğrenciler, siyah ayakkabı giymek zorunda değildir.

Sık Sorulan Sorular

Lisede Forma Giymek Zorunlu mu?

MEB'in okul formalarına dair aldığı kararlar, tüm kademelerdeki öğrencileri kapsar. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin forma giymesi zorunludur. 

Liselerde Takı Yasak mı, Küpe Takmak Yasak mı?

Liseler dahil olmak üzere tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin rozet, arma, takı gibi aksesuarları kullanması yasaktır. 

Lisede Eşofman Giyilir mi?

Lisede eşofman, yalnızca beden eğitimi dersleri kapsamında giyilebilir.

Öğrenci Sakal Bırakabilir mi?

Öğrencilerin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Erkek öğrencilerin düzenli olarak tıraş olmaları gerekir.

Lisede Makyaj Yapılır mı, Oje Yasak mı?

Liselerde de ortaokullarda da makyaj yapmak, takma tırnak takmak ve oje sürmek yasaktır.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
